Da magia dos antigos sistemas à publicidade digital: o papel dos cookies na internet moderna

Na rotina de navegação, a palavra cookies de internet aparece em avisos de privacidade, janelas de consentimento e configurações de navegador. Apesar de tão presentes, esses pequenos arquivos ainda geram dúvidas sobre o que realmente fazem. Em termos técnicos, tratam-se de fragmentos de dados que ajudam sites a reconhecer visitantes, manter sessões ativas e registrar preferências temporárias.

A origem do termo tem uma história ligada à computação de décadas passadas. Muito antes de a web existir como é conhecida hoje, programadores já falavam em magic cookies para descrever pequenos pacotes de informação usados para identificar ou autenticar processos em sistemas distribuídos. A internet apenas herdou essa ideia: um dado mínimo, aparentemente simples, mas com o papel de lembrar quem está interagindo com um serviço.

O que é um cookie de internet e por que ele parece uma etiqueta?

Do ponto de vista técnico, um cookie HTTP corresponde a um arquivo de texto muito pequeno, que o servidor gera e o navegador armazena localmente. Esse arquivo pode conter um identificador numérico, um rótulo alfanumérico e algumas informações de controle, como prazo de expiração e domínio ao qual está vinculado. Ele não executa código por conta própria; em vez disso, funciona como um cartão com anotações que o navegador apresenta sempre que retorna ao mesmo site.

Uma analogia comum compara os cookies a etiquetas coladas em embalagens. Ao entrar em uma loja virtual, o servidor cria uma etiqueta exclusiva para aquele navegador. Em seguida, toda vez que uma nova página é aberta, o navegador envia novamente essa etiqueta, o que permite ao site saber que se trata da mesma pessoa lógica, mesmo sem identificar nome ou dados reais. Portanto, esse rótulo digital se torna a base para qualquer mecanismo de personalização ou continuidade de sessão.

Na arquitetura da web, o protocolo HTTP é, por natureza, sem estado, o que significa que cada requisição seria independente, sem memória do que ocorreu anteriormente. Nesse cenário, o cookie entra justamente para contornar essa limitação, oferecendo um modo padronizado de manter um estado mínimo entre um clique e outro. Sem esse recurso, cada página seria tratada como uma visita totalmente nova, o que inviabilizaria experiências mais fluídas, como logins contínuos ou preferências salvas.

Computador – depositphotos.com / REDPIXEL

Como os cookies guardam sessões, carrinhos de compras e logins?

A funcionalidade de cookies de internet aparece com mais clareza em situações corriqueiras. Em um comércio eletrônico, por exemplo, o carrinho de compras depende de um identificador de sessão. Quando um item é adicionado, o servidor não armazena o produto no navegador; em vez disso, associa aquela escolha ao código registrado no cookie de sessão. Na próxima página, o navegador envia o mesmo código, e o servidor recupera a lista de itens ligados àquele identificador.

O processo ocorre em etapas simples, mas bem coordenadas:

O usuário acessa um site; o servidor responde com a página e, se necessário, envia um cookie contendo um ID único. O navegador grava esse cookie localmente, respeitando regras como domínio, caminho e tempo de validade. A cada nova requisição ao mesmo domínio, o navegador inclui o cookie no cabeçalho HTTP, de forma automática. O servidor lê o ID, consulta sua base de dados e reconstrói o estado anterior: carrinho, idioma preferido, itens recentes ou sessão de login.

O mesmo mecanismo vale para a lembrança de preferências de login ou de idioma. Em muitos serviços, um cookie persistente guarda apenas um identificador que aponta, no servidor, para um perfil autenticado. Quando o navegador retorna, esse identificador permite que a sessão seja reativada com menos etapas. Em termos práticos, o cookie funciona como um número de ficha em um guarda-volumes: o conteúdo real continua guardado do lado do servidor, enquanto o navegador carrega apenas o número correspondente. Além disso, administradores podem combinar esse identificador com camadas extras de segurança, como verificação por token ou autenticação de dois fatores.

Cookies primários e de terceiros: qual é a diferença na publicidade digital?

No ecossistema atual, a distinção entre cookies primários e cookies de terceiros tornou-se central, sobretudo no debate sobre rastreamento e anúncios personalizados. O cookie primário é aquele que o próprio site visitado cria. Em geral, ele serve para finalidades funcionais, como autenticação, personalização de conteúdo básico e medição de desempenho interno.

Já os cookies de terceiros pertencem a domínios diferentes do endereço exibido na barra do navegador. Isso ocorre, por exemplo, quando uma página incorpora scripts de redes de publicidade, ferramentas de análise ou widgets externos. Dessa forma, esses serviços conseguem gravar identificadores em diversos sites parceiros e, assim, acompanhar padrões de navegação entre várias páginas, compondo perfis de interesses para a veiculação de anúncios segmentados.

Na prática, o funcionamento difere em alguns pontos importantes:

Origem do domínio : o cookie primário está ligado ao domínio principal; o de terceiros pertence a outro domínio, normalmente de uma plataforma de anúncios ou análise.

: o cookie primário está ligado ao domínio principal; o de terceiros pertence a outro domínio, normalmente de uma plataforma de anúncios ou análise. Escopo de rastreamento : o primário limita-se àquele site específico; o de terceiros pode acompanhar o mesmo navegador por diferentes endereços que usem o mesmo provedor externo.

: o primário limita-se àquele site específico; o de terceiros pode acompanhar o mesmo navegador por diferentes endereços que usem o mesmo provedor externo. Uso comum: primários mantêm sessão e preferências; de terceiros mapeiam comportamento para fins de mensuração e publicidade.

Desde meados da década de 2020, navegadores populares vêm restringindo gradualmente os cookies de terceiros, alterando a forma como o mercado de publicidade digital coleta estatísticas e direciona campanhas. Assim, empresas passaram a investir em alternativas como first-party data, armazenamento local e soluções de segmentação contextual. A discussão gira em torno do equilíbrio entre sustentação financeira de serviços gratuitos e redução da rastreabilidade individual, além de dialogar diretamente com legislações de privacidade, como o GDPR na Europa e a LGPD no Brasil.

Por que ainda se fala em magia ao tratar de cookies?

O termo magic cookies permanece como referência histórica à ideia de um pequeno pacote de dados capaz de desbloquear funcionalidades complexas. Para quem observa apenas a interface, o comportamento parece quase automático: o site sabe quais produtos foram escolhidos ou qual layout estava configurado. Em termos técnicos, a magia surge da combinação entre um identificador simples e uma estrutura de armazenamento robusta do lado do servidor.

Uma forma de visualizar isso é pensar em um bilhete numerado entregue na entrada de um evento. O bilhete, isoladamente, contém pouca informação. No entanto, ao chegar ao balcão de controle, o número impresso permite ao sistema localizar cadeira marcada, consumo registrado ou permissões especiais. Na web, o cookie exerce função semelhante: atua como a chave que conecta o navegador a um histórico temporário de ações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa arquitetura, embora baseada em arquivos de texto extremamente pequenos, constitui um dos pilares da experiência personalizada na internet moderna. Carrinhos persistentes, sessões de atendimento, preferências de idioma e parte da lógica da publicidade dependem desses identificadores discretos. Além disso, ao lado dos cookies, surgem tecnologias complementares como armazenamento local do navegador e identificadores baseados em login que reforçam essa memória digital. Entender como funcionam os cookies de internet ajuda a compreender, em detalhes, como a rede mundial consegue manter memória em um ambiente originalmente projetado para ser totalmente esquecido a cada clique.