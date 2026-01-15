Assine
ENCICLOPÉDIA DIGITAL

Wikipédia completa 25 anos como símbolo do conhecimento colaborativo

Enciclopédia colaborativa chega ao marco com milhões de verbetes, bilhões de acessos e o trabalho voluntário de editores ao redor do mundo

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
15/01/2026 11:11

Enciclopédia colaborativa digital completa 25 anos hoje
Enciclopédia colaborativa digital completa 25 anos hoje crédito: Wikipedia / Divulgação

A Wikipédia completa 25 anos nesta quinta-feira (15/1), consolidada como um dos pilares da internet global. Presente em mais de 350 idiomas, a enciclopédia on-line figura entre os sites mais acessados do mundo. Lançada em 2001 com cerca de 100 artigos, a plataforma soma hoje mais de 66 milhões de verbetes e registra quase 15 bilhões de visualizações mensais.

A origem da Wikipédia está ligada a um projeto mais restritivo, a Nupedia, enciclopédia digital que aceitava apenas textos de especialistas. A virada ocorreu quando seus idealizadores, Jimmy Wales e Larry Sanger, conheceram o modelo wiki, baseado na colaboração aberta e na edição coletiva por meio de hiperlinks. 

A ideia enfrentou resistência interna, mas acabou dando origem a um projeto independente, lançado oficialmente em 15 de janeiro de 2001, data celebrada até hoje como o “Dia da Wikipédia”. Atualmente, o site é mantido pela Fundação Wikimedia, organização sem fins lucrativos financiada majoritariamente por doações de leitores.

No Brasil, a versão em português foi ao ar ainda em maio de 2001 e se tornou uma das mais acessadas do mundo. De acordo com dados da própria Wikimedia, os verbetes em português acumulam mais de 371 milhões de visualizações mensais, sendo cerca de 129 milhões provenientes do Brasil. O conteúdo é produzido e revisado por mais de oito mil editores voluntários, com o apoio da Wikimedia Brasil, que organiza grupos temáticos, parcerias com instituições acadêmicas e iniciativas para ampliar a diversidade e a qualidade das informações publicadas.

Atualmente, nenhum verbete é de autoria de uma só pessoa. Todos os conteúdos passam por revisões constantes e atualizações pela comunidade. Os 25 anos da plataforma também levantam discussões sobre o futuro da informação na internet, especialmente diante do avanço das ferramentas de inteligência artificial generativa.

Para marcar o aniversário, a Fundação Wikimedia lançou uma série de vídeos curtos que apresenta editores voluntários de diferentes países, destacando o trabalho humano por trás da enciclopédia. Também foi criada uma cápsula do tempo digital, com registros históricos do projeto, incluindo uma gravação do fundador Jimmy Wales e a lembrança de episódios emblemáticos, como o pico de acessos registrado em 2009, após a morte de Michael Jackson, que quase sobrecarregou os servidores do site.

