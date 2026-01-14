O visto americano pode se tornar digital? Entenda as tendências

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A tradicional entrevista no consulado e o adesivo colado no passaporte poderiam ser substituídos por um processo digital no futuro? Embora o processo para obter o visto americano permaneça tradicional, com formulário DS-160, entrevista presencial e o selo físico no passaporte, uma tendência global de digitalização já transforma a imigração em diversos países e aponta para como as solicitações podem evoluir.

Essa modernização já é uma realidade em outros lugares. Países como a Austrália, com seus sistemas de Autorização Eletrônica de Viagem (ETA) e eVisitor, e a Nova Zelândia, com o NZeTA, utilizam autorizações vinculadas digitalmente ao passaporte do solicitante. Na maioria dos casos, o processo é feito inteiramente online, eliminando a necessidade de visitas a embaixadas.

Para os Estados Unidos, uma eventual transição para um sistema digital significaria uma grande reformulação. A expectativa é que a tecnologia otimize a análise de um volume gigantesco de pedidos, tornando a verificação de informações mais rápida e precisa. Isso poderia ajudar a reduzir as longas filas de espera, um dos principais desafios para brasileiros.

Como um visto digital poderia funcionar

A base de um visto digital está na tecnologia. Em vez de preencher formulários e levar documentos físicos, todo o processo seria online. O solicitante enviaria suas informações por meio de um portal seguro e usaria a câmera do celular ou do computador para a verificação biométrica, como reconhecimento facial.

Sistemas de inteligência artificial poderiam fazer uma triagem inicial dos pedidos, cruzando dados com bancos de informações internacionais e identificando possíveis inconsistências. Isso liberaria os agentes consulares para se concentrarem em casos mais complexos, que exigiriam uma análise humana detalhada ou até mesmo uma entrevista virtual.

Uma vez aprovado, o visto não seria mais um adesivo físico. Ele se tornaria uma autorização digital atrelada ao número do passaporte. No momento do embarque e na imigração, a verificação seria feita por meio da leitura do passaporte, que consultaria o status do visto em tempo real no sistema.

Benefícios e próximos passos

A principal vantagem de um visto digital é a agilidade. Para os viajantes, o processo se tornaria mais conveniente e, possivelmente, mais rápido. Para o governo americano, representaria um aumento na segurança, com sistemas mais robustos para detectar fraudes, e uma gestão mais eficiente dos fluxos migratórios.

Até o momento, o Departamento de Estado americano não anunciou nenhum cronograma oficial para a implementação de um visto totalmente digital para turistas. Uma transição dessa magnitude exigiria investimentos significativos em tecnologia, infraestrutura de segurança cibernética e novas regulamentações para garantir a proteção dos dados pessoais de milhões de solicitantes.

