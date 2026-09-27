Google comemora 28 anos com Doodle nostálgico

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Google celebra seu 28º aniversário neste domingo (27/9). Para marcar a data, a empresa exibe um Doodle especial em sua página inicial, com uma ilustração que mostra um logotipo nostálgico de seus primórdios.

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Apesar da comemoração, a escolha do dia 27 de setembro para festejar a criação da empresa gera curiosidade, pois existem outras datas importantes em sua história.

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As diferentes datas de fundação

O Google foi oficialmente incorporado em 4 de setembro de 1998. Os fundadores, Larry Page e Sergey Brin, eram na época estudantes de doutorado na Universidade de Stanford.

Informações divulgadas pela própria empresa apontam que seu nascimento efetivo ocorreu em agosto de 1998. Na ocasião, Andy Bechtolsheim, cofundador da Sun Microsystems, emitiu um cheque de US$ 100.000 para a dupla, marcando o início formal do Google Inc.

A data da celebração mudou ao longo do tempo. No início dos anos 2000, a empresa comemorava seu aniversário em diferentes dias de setembro, possivelmente ligados a marcos ou anúncios. Desde 2006, o dia 27 de setembro tem sido usado de forma consistente, possivelmente para comemorar uma grande conquista na indexação da web que aconteceu por volta da mesma época.

De buscador a gigante da tecnologia

Ao longo da história, a empresa deixou de ser apenas um mecanismo de busca para se tornar uma potência tecnológica global.

O portfólio inclui produtos como Gmail, YouTube, Google Maps e o sistema operacional Android. A companhia também desenvolve hardware, como os celulares da linha Pixel.

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Atualmente, a empresa continua seu trabalho em inteligência artificial por meio da plataforma Gemini. O Google opera sob a estrutura da Alphabet Inc., sua controladora criada em 2015 para gerenciar a crescente gama de serviços.