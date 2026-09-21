UE multa Google em US$ 462 milhões por violação das regras sobre geolocalização
Esta é a quarta multa mais elevada imposta pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, responsável por supervisionar em nível europeu o funcionamento do Google
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O grupo americano Google recebeu nesta segunda-feira uma multa de 403 milhões de euros (462 milhões de dólares, 2,37 biçhões de reais) do órgão regulador de proteção de dados da Irlanda, que atua em nome da União Europeia (UE).
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O organismo acusou a empresa de violar as regras europeias sobre o uso dos dados de geolocalização de seus usuários entre maio de 2018 e fevereiro de 2020.
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Esta é a quarta multa mais elevada imposta pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, responsável por supervisionar em nível europeu o funcionamento do Google, cuja sede continental fica em Dublin.
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