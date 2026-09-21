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UE multa Google em US$ 462 milhões por violação das regras sobre geolocalização

Esta é a quarta multa mais elevada imposta pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, responsável por supervisionar em nível europeu o funcionamento do Google

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/09/2026 07:22 - atualizado em 21/09/2026 07:35

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Os resultados apresentados permitem às autoridades preparar medidas de segurança e direcionar recursos para as áreas com maior risco de enchentes e outros impactos. A tecnologia também colocou os sistemas chineses em posição de destaque diante de ferramentas desenvolvidas nos Estados Unidos, como o GraphCast e o GenCast, do Google.
O organismo acusou a empresa de violar as regras europeias sobre o uso dos dados de geolocalização de seus usuários crédito: Pawel Czerwinski/Unsplash

O grupo americano Google recebeu nesta segunda-feira uma multa de 403 milhões de euros (462 milhões de dólares, 2,37 biçhões de reais) do órgão regulador de proteção de dados da Irlanda, que atua em nome da União Europeia (UE).

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O organismo acusou a empresa de violar as regras europeias sobre o uso dos dados de geolocalização de seus usuários entre maio de 2018 e fevereiro de 2020.

Esta é a quarta multa mais elevada imposta pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, responsável por supervisionar em nível europeu o funcionamento do Google, cuja sede continental fica em Dublin.

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