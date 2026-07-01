WhatsApp libera nomes de usuário; saiba como reservar o seu

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O WhatsApp começou a liberar nesta semana a reserva de nomes de usuário, um recurso que promete mudar a forma como as pessoas iniciam conversas no aplicativo. A novidade permitirá, futuramente, adicionar contatos sem a necessidade de compartilhar o número de telefone.

A funcionalidade faz parte de uma atualização voltada para aumentar a privacidade dos usuários. Quando o recurso estiver totalmente disponível, o número de celular deixará de ser exibido automaticamente ao enviar a primeira mensagem para alguém ou ao ser adicionado a uma conversa em grupo.

Por enquanto, o aplicativo abriu apenas a etapa de reserva dos nomes de usuário. A expectativa é que o envio de mensagens usando apenas o apelido seja liberado ainda este ano.

Como reservar o nome de usuário

Os usuários já podem garantir o apelido desejado diretamente nas configurações do aplicativo. Basta seguir o caminho:

Abra Configurações;

Toque em Conta;

Selecione Nome de usuário;

Escolha o apelido desejado e toque em Salvar.

Segundo o WhatsApp, uma notificação será enviada quando a funcionalidade de conversar usando apenas o nome de usuário estiver disponível.

Mais privacidade

De acordo com a plataforma, o objetivo da novidade é oferecer uma camada extra de proteção aos mais de 3 bilhões de usuários do aplicativo.

Na prática, pessoas e empresas não precisarão mais conhecer o número de telefone de alguém para iniciar uma conversa. Em vez disso, bastará informar o nome de usuário cadastrado.

"Os nomes de usuário são o nosso último recurso para tornar o WhatsApp ainda mais privado", afirmou a empresa.

Outra novidade é a chamada "Chave de nome de usuário". Quando ativada, qualquer pessoa que quiser enviar uma mensagem pela primeira vez precisará informar exatamente o nome de usuário escolhido pelo destinatário.

Sem perfil público

Embora o funcionamento lembre o de redes sociais, o WhatsApp destaca que os nomes de usuário terão uma proposta diferente. Não haverá páginas públicas de perfil, listas de usuários nem sugestões automáticas de contas para seguir. A ideia é que o recurso seja utilizado principalmente entre pessoas que já conhecem umas às outras.

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Ainda assim, o aplicativo acredita que a novidade poderá beneficiar criadores de conteúdo, microempreendedores e pequenas empresas. Nesses casos, será possível vincular o WhatsApp à Central de Contas da Meta para utilizar o mesmo nome de usuário já registrado no Instagram e no Facebook, facilitando a identificação da marca em diferentes plataformas.