Botão de 'sair' do WhatsApp: entenda a função que continua em testes após 2 anos

Uma função aguardada por usuários do WhatsApp, o botão para sair da conta ("logout"), foi identificada pela primeira vez em testes em 2024. No entanto, dois anos depois, em junho de 2026, o recurso ainda não foi liberado para o público geral e permanece restrito a versões beta do aplicativo. A novidade, que permitiria deslogar sem desinstalar o app, segue sem previsão de lançamento.

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Embora a expectativa inicial fosse de uma liberação ampla em poucos meses, a funcionalidade continua em um longo período de desenvolvimento. A Meta, empresa responsável pelo mensageiro, ainda não forneceu um cronograma oficial de quando a ferramenta estará disponível para todos, o que indica que a espera pode continuar.

Como deve funcionar o botão para sair da conta?

A função de "logout", ou "sair", permitirá que o usuário desconecte sua conta do WhatsApp do aparelho de forma temporária. A principal vantagem é poder deslogar sem precisar apagar e reinstalar o aplicativo, processo necessário até então para quem desejava pausar o uso ou alternar contas com mais facilidade.

Quando o recurso for finalmente liberado para o público geral, o processo para encontrá-lo deverá ser simples. Confira os passos que devem ser seguidos:

Abra o WhatsApp e toque em “Configurações”.

Acesse a seção “Conta”.

Procure pela opção “Sair”. Se ela aparecer, basta tocar para desconectar sua conta.

Até junho de 2026, caso a opção não esteja visível no seu aplicativo, significa que sua conta não faz parte dos testes. Não há previsão de quando a liberação acontecerá de forma ampla.

E o novo design?

Juntamente com o botão de logout, testes de um novo design visual também foram identificados em 2024, incluindo uma nova paleta de cores e a mudança da barra de navegação para a parte inferior no Android. Muitas dessas alterações visuais foram implementadas de forma gradual e separada ao longo dos últimos dois anos, enquanto outras permanecem em fases de teste. Manter o aplicativo atualizado é a única forma de garantir o recebimento das novidades conforme são liberadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.