Perfis do WhatsApp devem ganhar foto de capa, e testes começaram no iPhone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donos de iPhone relatam que o WhatsApp criou a opção de adicionar uma foto de capa no perfil. O recurso ainda está em desenvolvimento, de acordo com o site especializado WaBetaInfo.



O recurso funciona como a foto de capa no Facebook e adiciona uma camada de personalização no aplicativo de mensagens.



O banner fica atrás da foto redonda de perfil e pode ser alterado por meio de um ícone em formato de lápis, no canto inferior direito da tela. É possível usar uma fotografia existente ou fazer um retrato na hora.



A foto também terá nível de privacidade ajustável de acordo com as preferências do usuário, que poderá escolher deixá-la pública ou aparente apenas para seus contatos -como também é possível fazer com a foto de perfil.



Fotos públicas podem ser usadas por estelionatários para aplicar golpes e tiradas de contexto com inteligência artificial.



Por ora, o recurso só apareceu para testadores da versão do WhatsApp para iOS, o sistema operacional do iPhone.



A Meta não respondeu se tem planos de levar o recurso para celulares Android nem indicou quando pretende fazer o lançamento oficial do recurso.



A opção de usar uma foto de capa já está disponível no WhatsApp Business. Na versão para negócios, a imagem é pública por padrão.



O usuário também tem a opção de remover a foto de capa depois de adicionar uma.