WhatsApp não abre? 5 passos simples para tentar resolver o problema

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O WhatsApp parou de funcionar de repente e não se sabe o que fazer? A situação é comum, e, na maioria das vezes, a solução é mais simples do que parece. Antes de entrar em desespero achando que perdeu as conversas, vale a pena seguir alguns passos básicos que podem resolver a falha em poucos minutos, tanto em celulares Android quanto no iPhone.

Muitas vezes, um pequeno bug, uma falha na conexão ou um arquivo corrompido podem impedir que o aplicativo de mensagens mais popular do país abra corretamente. As dicas a seguir estão organizadas da mais simples para a mais complexa, garantindo que você tente as soluções mais rápidas primeiro.

Antes de iniciar os procedimentos no seu celular, vale verificar se o problema não é uma instabilidade geral do próprio WhatsApp. Sites como o Downdetector permitem saber se outros usuários também estão relatando falhas. Se houver uma queda generalizada no serviço, a única solução é aguardar que a Meta, empresa dona do app, resolva a situação.

Leia mais:

Passo a passo para fazer o WhatsApp voltar a funcionar

Verifique a conexão com a internet Pode parecer óbvio, mas uma conexão instável ou inexistente é a causa mais comum do problema. Tente abrir um site no navegador ou usar outro aplicativo que dependa de internet. Se nada mais funcionar, o problema está na sua rede. Uma dica é alternar entre o Wi-Fi e os dados móveis (4G/5G) para ver se o WhatsApp volta a responder. Feche o aplicativo e reinicie o celular

O método clássico de “desligar e ligar de novo” é eficaz para resolver pequenos bugs de software. Primeiro, force o fechamento do WhatsApp. Em seguida, reinicie o aparelho. Esse processo limpa a memória temporária do sistema e pode ser suficiente para que o aplicativo volte a operar normalmente após a reinicialização.

Procure por atualizações

A Meta, empresa dona do aplicativo, lança correções de segurança e estabilidade com frequência. É possível que a versão instalada no seu celular tenha um bug que já foi corrigido em uma atualização mais recente. Acesse a Google Play Store (Android) ou a App Store (iPhone) e procure por “WhatsApp”. Se houver um botão “Atualizar”, toque nele.

Limpe o cache do aplicativo (apenas Android)

Com o tempo, o WhatsApp acumula arquivos temporários que podem causar lentidão e travamentos. No Android, é possível limpar esses dados sem apagar suas conversas. Vá em “Configurações”, depois em “Aplicativos”, encontre o WhatsApp na lista e toque em “Armazenamento e cache”. Por fim, selecione a opção “Limpar cache”. Fique tranquilo, essa ação não apaga suas fotos ou mensagens.

Reinstale o WhatsApp como último recurso

Se nada funcionou até aqui, a reinstalação pode resolver falhas mais profundas. Atenção: antes de desinstalar, é fundamental garantir que seu backup de conversas está em dia. Você pode checar isso dentro do próprio app, em “Configurações”, “Conversas” e “Backup de conversas”. Após confirmar o backup na nuvem, remova o aplicativo e baixe-o novamente da loja oficial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.