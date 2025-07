Veja como usar função para adicionar música ao status do WhatsApp

O WhatsApp acaba de liberar uma nova funcionalidade que promete deixar as atualizações de status ainda mais dinâmicas e personalizadas. A partir de agora, usuários da plataforma podem adicionar trilhas sonoras, com trechos de músicas que variam entre 15 e 60 segundos, dependendo do tipo de conteúdo compartilhado. A novidade já está disponível no Brasil e pode ser acessada na aba "Atualizações" do aplicativo.

Música no status: como funciona

A mudança permite incluir um trecho de até 15 segundos de uma música ao publicar uma imagem ou arte. Já para vídeos, o tempo pode chegar a até 60 segundos. A ideia é tornar a experiência mais expressiva, permitindo que os usuários compartilhem emoções, momentos ou recados com uma trilha sonora que combine com o conteúdo.

Ao criar um novo status, o usuário verá, no topo da tela, um ícone de nota musical. Tocando nele, é possível acessar um catálogo de músicas diretamente no aplicativo. A partir daí, basta escolher a canção desejada, selecionar o trecho ideal e personalizar o visual do status - incluindo, se disponível, a capa do álbum e até a letra da música.

Passo a passo para adicionar música ao status

Confira como utilizar o novo recurso:

1. Abra o WhatsApp e vá até a aba "Atualizações";

2. Toque no ícone de câmera no topo da tela para criar um novo status;

3. Acima da galeria, toque no ícone de nota musical;

4. Navegue pela lista de músicas disponíveis e selecione a faixa desejada;

5. Escolha o trecho da música e, se quiser, adicione a capa do álbum ou a letra;

6. Toque em "OK" para confirmar;

7. Publique seu status normalmente, clicando no ícone de seta.

O recurso funciona tanto para fotos quanto para vídeos e não exige nenhum aplicativo externo para ser utilizado.

Privacidade garantida

Assim como as demais funções do app, a atualização com música também é protegida por criptografia de ponta a ponta. Isso significa que nem o WhatsApp tem acesso ao conteúdo publicado ou às músicas escolhidas pelos usuários.

A atualização está sendo disponibilizada gradualmente. Caso a função ainda não esteja ativa em seu dispositivo, verifique se há uma atualização disponível na loja de aplicativos do seu celular.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino