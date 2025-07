Energy Dome assina acordo comercial estratégico com o Google

A Energy Dome, empresa pioneira em armazenamento de energia de longa duração, anunciou uma parceria comercial global com o Google, usando a tecnologia de bateria de CO2 da Energy Dome para fornecer energia livre de carbono às redes que alimentam as operações do Google. Além do acordo comercial, o Google realizou um investimento estratégico na Energy Dome.

Motivo da parceria entre Energy Dome e Google

A eletricidade é essencial para a vida moderna e a prosperidade. Isso se torna ainda mais relevante com a eletrificação do sistema energético e o aumento da demanda por energia, impulsionado pelo crescimento econômico, incluindo as necessidades computacionais da inteligência artificial e dos data centers.

As fontes solares e eólicas estão entre as formas mais rápidas e econômicas de gerar energia, mas sofrem com a intermitência inerente. O armazenamento de longa duração resolve esse problema de flexibilidade, armazenando energia solar e eólica para uso posterior quando necessário. Para usuários de energia como o Google, essa tecnologia permite fornecer eletricidade "estável" para atenderàdemanda de forma confiável, limpa e econômica.

O primeiro acordo comercial do Google na área de armazenamento de energia de longa duração é parte de um portfólio crescente de tecnologias energéticas avançadas para atingir sua meta de operar com energia 100% livre de carbono, 24/7, até 2030. A seleção da bateria de CO2 da Energy Dome, tecnologia comprovada e pronta para o mercado, reflete sua capacidade de ser implantada em escala, com rapidez e custo acessível globalmente.

A bateria de CO2 consegue fornecer energia continuamente por períodos de 8 a 24 horas, oferecendo energia estável suficiente para atender tantoàcarga base quantoàdemanda flexível de grandes consumidores. Seu design modular e independente do local usa equipamentos padrão, sem gargalos na cadeia de suprimentos, garantindo uma solução escalável para armazenar grandes volumes de energia com eficiência e baixo custo.

Além disso, os componentes mecânicos da bateria de CO2 ajudam a estabilizar a rede elétrica fornecendo inércia natural com a máquina rotativa. Isso é especialmente importante considerando o crescimento simultâneo da energia solar e eólica (que não possuem inércia) e a redução das antigas usinas termelétricas a combustíveis fósseis, cuja inércia é perdida quando as usinas são desativadas. Dessa forma, a bateria de CO2 contribui para manter a resiliência da rede elétrica ao atuar como um amortecedor, atenuando mudanças súbitas na frequência.

"O Google tem o compromisso de alimentar suas operações com energia limpa, e a solução de armazenamento de energia de longa duração da Energy Dome, tecnologicamente comprovada e escalável, pode acelerar esse progresso", disse Maud Texier, diretora de energia da EMEA no Google. "Não se trata apenas do Google. Ao ajudar a escalar essa tecnologia inédita de LDES, esperamos ampliar o acesso a eletricidade confiável e acessível para comunidades no mundo todo e fortalecer a resiliência das redes com mais fontes de energia renovável".

O acordo comercial visa desenvolver projetos de bateria de CO2 em todas as principais regiões estratégicas, incluindo Europa, América e Ásia-Pacífico, com o objetivo de escalonar rapidamente a implantação e ajudar o Google a atingir suas metas de energia livre de carbono até 2030. Um conjunto de locais e projetos foram identificados na parceira, atualmente em fase de desenvolvimento e contratação.

"A implantação programática e estratégica da nossa tecnologia em escala para ajudar o Google a alcançar a energia livre de carbono está no centro deste acordo inédito no setor. Estamos provando que é possível fornecer energia 24/7, livre de carbono e com bom custo-benefício, com a tecnologia e o modelo de parceria adequados", disse Claudio Spadacini, fundador e CEO da Energy Dome. "também estamos felizes em receber o Google como investidor da Energy Dome, reforçando nosso compromisso conjunto com uma visão compartilhada".

Investimento em paraleloàaliança comercial

Além da colaboração comercial, o Google também investiu na Energy Dome. O investimento coincide com a entrada da empresa em uma fase de crescimento de implantação comercial, com vários projetos já contratados, incluindo com a Alliant Energy nos EUA, com a Engie na Itália e com a NTPC na Índia.

Ao investir diretamente na scaleup sediada em Milão, o Google reforça seu compromisso de longo prazo em acelerar a comercialização dessa tecnologia comprovada. Como pioneiro na primeira geração de acordos corporativos de compra de energia, quando as fontes solares e eólicas ainda eram incipientes, o Google contribui com perspectiva do cliente e experiência para impulsionar a maturação e expansão comercial da tecnologia de baterias de CO2, promovendo benefícios para comunidades e economias.

Sobre a Energy Dome

A Energy Dome está na vanguarda da redefinição do armazenamento de energia de longa duração com sua bateria de CO2. As propriedades do dióxido de carbono permitem que o sistema armazene energia de forma eficiente e econômica por meio de um processo termomecânico patenteado, sendo a alternativa mais viável às baterias de íon-lítio ou soluções de bombeamento hidráulico. A bateria de CO2 já é um sistema totalmente validado e com bom custo-benefício, que não utiliza lítio nem elementos de terras raras para armazenar energia, e possui eficiência superior no ciclo completo. Com abordagem modular e instalação independente do local, as baterias de CO2 usam componentes disponíveis no mercado, provenientes de cadeias de suprimento confiáveis, oferecendo um caminho escalável para armazenar grandes volumes de energia renovável intermitente e acelerar a transição energética. É a única tecnologia disponível hoje que combina eficiência, custo, escalabilidade e viabilidade global. Para mais informações, acesse energydome.com.

Contato com a mídia: Mario Torchio – m.torchio@energydome.com