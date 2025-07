MultiBank.io coopera com Fireblocks para tornar realidade a visão de US$ 10 bilhões em RWA.

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, anunciou que sua divisão de ativos digitais, o MultiBank.io, irá utilizar a Fireblocks para impulsionar uma plataforma histórica de tokenização imobiliária. Criada para trazer US$ 10 bilhões em ativos do mundo real (RWAs) on-chain, esta iniciativa irá abrir novas oportunidades para investimentos seguros, acessíveis e em conformidade com normas.

A primeira fase se baseia na recente parceria de US$ 3 bilhões do MultiBank.io com a MAG Lifestyle Development, que inclui projetos emblemáticos como o The Ritz-Carlton Residences e o Keturah Reserve. Com estes ativos como base, o MultiBank.io está agora se expandindo para dispor de uma das maiores ofertas mundiais de tokenização imobiliária, com uma visão de US$ 10 bilhões.

Este crescimento é impulsionado por uma aliança entre o MultiBank Group, a Fireblocks e a Mavryk Network. A Mavryk fornece a infraestrutura de blockchain para emissão on-chain e integrações DeFi. A Fireblocks garante a custódia e tokenização de ativos digitais a nível institucional, e o MultiBank Group traz experiência regulatória, ao supervisionar a conformidade e a governança, com suporte da liquidez do mercado secundário.

Através desta cooperação, o MultiBank.io irá proporcionar acesso fracionado a ativos geradores de renda em um ambiente regulamentado, uma iniciativa sem precedentes nesta escala. A nova plataforma utiliza o mecanismo avançado de segurança e tokenização da Fireblocks para gerenciar todo o ciclo de vida dos ativos digitais, incluindo cunhagem e queima seguras, conformidade automatizada, custódia confiável e otimização de negociação secundária. A nível de blockchain, a Mavryk permite rápida liquidação e recursos programáveis, como KYC e verificações jurisdicionais, garantindo uma experiência integrada para investidores institucionais e de varejo.

"A tokenização de RWAs em escala exige infraestrutura robusta, segurança rigorosa e estrita adesão às normas do setor", afirmou Zak Taher, Fundador e Diretor Executivo do MultiBank.io. "A Fireblocks é a espinha dorsal da custódia de nossas operações, enquanto a blockchain da Mavryk traz velocidade e eficiência. Juntos, estamos disponibilizando US$ 10 bilhões em investimentos imobiliários a um público mais amplo, com total transparência."

Este mercado será respaldado pela experiência regulatória e alcance do MultiBank Group, com mais de dois milhões de clientes e mais de 17 licenças a nível mundial.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, estabelecido na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros. Com mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países e um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões, oferece uma ampla gama de serviços de corretagem e gestão de ativos. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, sólida conformidade regulatória e excepcional atendimento ao cliente, o Grupo é regulado por mais de 17 autoridades financeiras de primeiro nível em cinco continentes. Suas plataformas premiadas oferecem alavancagem de até 500:1 em divisas, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios internacionais por excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

