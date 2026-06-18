Transporte público aposta no WhatsApp para facilitar recargas de passagem

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

Com 147 milhões de usuários no Brasil, o equivalente a 99% da população online, o WhatsApp se consolidou como o principal canal de comunicação digital do país. Presente na rotina diária da maioria dos brasileiros, o aplicativo concentra interações que vão de conversas pessoais ao relacionamento com empresas e serviços. Esse crescimento no uso abre espaço para novas aplicações em áreas essenciais, como o transporte público, que passa a incorporar o canal para simplificar jornadas e ampliar a digitalização dos serviços.

Esse movimento também já se traduz em soluções concretas: a Empresa 1, centro de inovação em mobilidade urbana, em parceria com a VaideBus, startup brasileira de tecnologia especializada em jornadas digitais no WhatsApp para mobilidade, implementa soluções que permitem a recarga de créditos por mensagens de texto ou áudio em cidades como Guarulhos (SP), Sorocaba (SP) e São José dos Pinhais (PR). Na prática, o usuário pode simplesmente enviar um texto ou áudio com um pedido direto, como “quero recarregar cinquenta reais”, e o sistema converte a solicitação em uma operação digital, direcionando o cliente para a etapa de pagamento via Pix, dentro da própria conversa no WhatsApp.

Segundo o diretor comercial e fundador da VaideBus, André Garrido, por trás da funcionalidade está uma plataforma com inteligência artificial que integra atendimento, pagamento e execução de serviços de mobilidade. A solução registra taxa de conversão de 92%, ou seja, 92 em cada 100 usuários que iniciam a jornada concluem a recarga. O tempo médio para finalizar a transação é de cerca de 1 minuto.

Com isso, a plataforma consegue reduzir etapas da jornada do usuário do transporte urbano e tornar o processo mais fluido, mantendo as validações necessárias para garantir a segurança e a integração com os sistemas de bilhetagem do transporte. “A mobilidade vai ser cada vez mais conversacional. O usuário não deveria ‘operar’ um sistema, mas pedir o que precisa do jeito mais natural: por texto ou por voz. E quando a jornada se torna simples o suficiente para virar hábito, ela ganha escala”, destaca.

Esse movimento acompanha uma transformação mais ampla no setor. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), 86,5% das cidades brasileiras com transporte público estruturado já adotaram sistemas de bilhetagem eletrônica, indicando um ambiente propício para a digitalização das jornadas.

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Para o diretor da Empresa 1, João Valle, a integração entre canais conversacionais e sistemas de bilhetagem representa mais um passo na evolução da experiência do passageiro, conectando tecnologia, conveniência e eficiência operacional. “Ao transformar o WhatsApp em um canal de acesso ao transporte público, o setor avança na construção de uma mobilidade mais próxima do usuário, baseada em interações simples, rápidas e integradas ao dia a dia digital da população”, afirma.