Minas Summit espera 11 mil participantes na maior edição do evento em BH

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas



Belo Horizonte recebe, nos dias 17 e 18 de junho, a 4ª edição do Minas Summit, um dos maiores eventos de inovação de Minas Gerais. O Minas Summit 2026 – “O futuro é agora!” deve reunir cerca de 11 mil participantes e 80 expositores entre corporações, startups, investidores, estudiosos e entusiastas da tecnologia e inovação. Serão 100 horas de conteúdo em diferentes palcos temáticos, além de uma área de games. Realizado pela FCJ Group, em parceria com o BH-TEC, o evento será no BeFly Minascentro, no Centro da cidade, sempre das 9h às 18h. Para se inscrever, acesse o site.



“Não é só sobre o que acontece no palco: o Minas Summit é, sobretudo, um ambiente de negócios. A cada edição, o evento se consolida como o principal ponto de encontro entre quem empreende, quem investe e quem decide em Minas Gerais. Em 2026, essa vocação ganha ainda mais força: o público encontra um território fértil para fechar parcerias, captar investimento e transformar conversa de corredor em contrato assinado”, afirma Weber Rangel, CEO do Minas Summit.



A edição de 2026 também chega com muito mais conteúdo distribuído em múltiplos palcos temáticos que levam os nomes de cartões-postais mineiros, como Praça da Liberdade, Mineirão, Lagoa da Pampulha, Mercado Central e Casa do Baile. Entre os temas estão: empreendedorismo; cybersegurança, healthtech, ciência e tecnologia, siderurgia, mineração e indústria e corporate venture capital. Os participantes também poderão acompanhar o“Innovation Race”, que é uma competição de startups (17 de junho), e um Speed Date (18 de junho), quando empreendedores têm a chance de se apresentarem a investidores.



No palco principal, Praça da Liberdade, estão confirmados nomes como Artur Rufino, CEO da Octa e referência em economia circular e inovação no setor automotivo; Matt Montenegro, fundador e CEO da Pingback, startup de automação de marketing e vendas; Artur Igreja, consultor e palestrante sobre transformação digital, tecnologia e futuro; Fernando Miranda, executivo da Stage e estrategista de marketing; Pedro Falci, especialista em vendas e ex-CEO da Emive; Marco Cesarino, consultor e ex-Embraer, Jony Lan, especialista em inteligência artificial. Em um painel sobre negócios aeroespaciais estão confirmadas ainda as presenças de João Pedro Polito, um dos criadores do satélite mineiro UaiSat e os astronautas Victor Hespanha e Amy Astra, que participaram de missões da Blue Origin.



O evento também contará com stands de corporações e de startups, espaço para rodada de negócios e praça de alimentação, criando um ambiente para networking e oportunidades de mercado. “Cada edição do Minas Summit superou a anterior, e 2026 não será diferente. Construímos o maior e mais completo evento da nossa história: são dois dias para fazer negócios, criar conexões que duram e provar que o futuro é agora”, destaca Rangel.



O Minas Summit 2026 tem o patrocínio de SAP, Belotur - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, Copasa, Governo de Minas Gerais, DreamSquad, Flash, ArcelorMittal, Karizoda, Totvs, OMA Ativos Ambientais, Supler Comunidades, COTEMIG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG), FIAP, Total Mídia Bus, V4 Company, Framework Digital, Pingback, Interede e Grupo FrediZak, e apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae Minas) e da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).

SERVIÇO



Minas Summit 2026 - 4ª edição

Datas: 17 e 18 de junho

Horário: 9h às 18h

Local: BeFly Minascentro

Av. Augusto de Lima, 785 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30190-00

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Inscrições: Sympla