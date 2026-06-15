Aleve, hub de startups para o setor jurídico, instala sede no P7 Criativo

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

A Aleve, empresa especializada na criação e desenvolvimento de negócios de tecnologia para o setor jurídico, escolheu o P7 Criativo, na Praça Sete, no hipercentro de Belo Horizonte, para sediar uma nova fase de sua operação. Com 12 empresas em seu portfólio e valuation estimado em cerca de R$ 200 milhões, a companhia pretende ampliar sua interação com investidores, grandes empresas, instituições de ensino e parceiros estratégicos a partir do novo endereço, mantendo a capital mineira como centro de sua operação.

Fundada em 2021, a Aleve atua na estruturação e no desenvolvimento de empresas de tecnologia voltadas ao mercado jurídico, conhecidas como legaltechs. O trabalho inclui apoio em áreas como governança, tecnologia, estratégia de negócios, captação de investimentos e preparação para processos de fusões e aquisições.

Segundo a CEO e cofundadora da Aleve, Priscila Spadinger, a mudança busca aproximar a empresa de diferentes agentes do ecossistema de inovação. “Nosso trabalho não termina na aceleração de startups. Atuamos na construção dos negócios, na governança, no acesso ao mercado, na captação e na preparação das empresas para movimentos de expansão, fusões e aquisições. Estar no P7 fortalece essa capacidade, porque nos aproxima de parceiros que podem participar de diferentes etapas do crescimento de uma legaltech”, explica Priscila.

O P7 Criativo funciona em um edifício projetado por Oscar Niemeyer em 1953 e é considerado um dos principais ambientes de inovação e economia criativa de Minas Gerais. O espaço reúne startups, empresas, entidades públicas e instituições de ensino, além de organizações como Embraer, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Minas Gerais (Sebrae Minas), Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e Fundação João Pinheiro.

Segundo a executiva, a decisão da nova sede também reafirma a confiança da empresa no potencial de Belo Horizonte como polo de inovação. “Queremos contribuir para que grandes transformações do mercado jurídico brasileiro também sejam concebidas a partir de Minas Gerais. Belo Horizonte reúne talento, universidades, empresas, investidores e uma cultura empreendedora muito forte. Nossa presença no P7 reforça essa identidade mineira, sem limitar a ambição nacional e internacional da Aleve”, acrescenta.

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O edifício que abriga o P7 Criativo é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) e foi reinaugurado em 2022 após passar por um processo de revitalização. Localizado em uma das áreas mais tradicionais da capital mineira, o espaço integra iniciativas voltadas à reocupação e à dinamização econômica do hipercentro de Belo Horizonte.