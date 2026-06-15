Forelegal aposta em IA para tornar gestão jurídica mais eficiente

Caroline Jardim - Especial para o Estado de Minas

Com mais de 80 milhões de processos em tramitação no país, segundo os dados mais recentes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a busca por ferramentas capazes de aumentar a eficiência da gestão jurídica tem impulsionado investimentos em inteligência artificial. É nesse contexto que a startup brasileira ForeLegal lança uma nova plataforma voltada a escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. A solução vai além da automação de tarefas: incorpora também a gestão completa da operação e o desenvolvimento de novos negócios, integrando a inteligência artificial de ponta a ponta.

A ForeLegal integra o portfólio da Aleve LegalTech Ventures, gestora especializada na criação e desenvolvimento de startups jurídicas. A empresa chegou à Aleve em 2021 com valuation de R$ 12,5 milhões e agora prepara uma nova rodada de investimentos, com expectativa de alcançar avaliação de mercado dez vezes superior à rodada anterior. Fundada em 2017, a ForeLegal começou automatizando rotinas jurídicas e agora amplia a atuação para quatro frentes integradas por inteligência artificial: controladoria jurídica, operações jurídicas, gestão estratégica e desenvolvimento de novos negócios.

“A grande inovação está na gestão estratégica e preventiva de demandas judiciais, com a IA funcionando como infraestrutura do negócio, e não só como um recurso pontual. Ou seja, não é mais usar a IA para criar peças jurídicas, isso já é básico. Estamos falando agora de agentes que atuam no apoio à gestão da operação com controle de todos os processos jurídicos daquele escritório, inclusive com captura automática dos andamentos nos tribunais, e também agentes que atuam diretamente nas oportunidades de novos negócios”, detalha a cofundadora e CEO da empresa, Celina Salomão.

Segundo a executiva, a ferramenta funciona com três agentes de inteligência artificial acessados de forma conversacional por diferentes perfis dentro dos escritórios. Advogados usam a solução na rotina diária, com organização de prazos e documentos. Profissionais de controladoria acompanham a performance do escritório, auditorias de carteiras jurídicas e ações de prevenção de litígios. Sócios, por sua vez, utilizam a plataforma para identificar oportunidades e novos negócios.

A atuação da startup já ultrapassa o mercado brasileiro. Atualmente, a empresa atende companhias da China, dos Estados Unidos e do Reino Unido, como Keeta e WTW, além de escritórios no Brasil, entre eles o Trench Rossi Watanabe.

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Para Priscila de Oliveira Spadinger, CEO da Aleve LegalTech Ventures, o avanço da ForeLegal reflete a transformação digital do setor jurídico. “O setor jurídico está vivendo uma transformação digital mais tardia se compararmos a outros setores. Por isso temos um grande mercado para explorar e a ForeLegal consegue fazer isso muito bem, lançando tecnologias inéditas no Brasil e, com muita qualidade de entrega, conquistando até empresas no exterior. Ela gera mais valor para o negócio à medida que entrega insights confiáveis para novos negócios”, comenta.