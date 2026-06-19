Opera atualiza navegador com hub de futebol para a Copa

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.

A Opera anunciou uma atualização para seu navegador no Android que adiciona um hub dedicado ao futebol às vésperas da Copa do Mundo de 2026. A novidade reúne placares em tempo real, estatísticas, notificações de partidas e um feed de notícias alimentado por inteligência artificial, permitindo acompanhar os jogos sem recorrer a diferentes aplicativos.

A atualização foi apresentada junto de uma pesquisa realizada pela própria empresa com mais de 77 mil usuários em 190 países. Segundo o levantamento, 86% dos entrevistados afirmaram que pretendem acompanhar o torneio, enquanto mais de 38% disseram utilizar o navegador, em vez de aplicativos dedicados, para buscar informações sobre as partidas. No Brasil, todos os participantes declararam interesse em acompanhar a competição, e 45% afirmaram preferir consultar placares em tempo real.

Além do novo hub esportivo, o navegador passa a exibir um carrossel com resultados das partidas em andamento e acesso a escalações, estatísticas e histórico dos confrontos. Os usuários também poderão selecionar seleções favoritas para receber alertas sobre o início dos jogos, gols, cartões vermelhos e placar final. A atualização inclui ainda mudanças na interface da página inicial, com novos atalhos e opções de personalização.

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Concurso para torcedores

Como parte da campanha para a Copa, a Opera também lançou o Opera Replay, concurso voltado ao público brasileiro. Os participantes devem enviar uma foto ou vídeo de um momento marcante relacionado ao futebol, acompanhado de uma breve descrição. O vencedor receberá um churrasco para assistir à final da Copa com até 29 convidados, além de uma smart TV e um smartphone. As inscrições para o prêmio principal seguem abertas até 9 de julho.