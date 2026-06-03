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GameMaker tenta ir além dos iniciantes e atrair grandes estúdios

Ferramenta conhecida entre desenvolvedores independentes anuncia mudanças para atrair equipes maiores e disputar espaço em projetos mais complexos

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Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.
03/06/2026 14:10

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GameMaker reforça foco em estúdios e equipes profissionais
GameMaker reforça foco em estúdios e equipes profissionais crédito: Divulgação

Criado para facilitar o desenvolvimento de jogos, o GameMaker se tornou uma das ferramentas mais populares entre desenvolvedores independentes ao redor do mundo. Agora, a plataforma busca dar um passo além e conquistar espaço em projetos profissionais de maior porte.

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Entre as novidades estão recursos de inteligência artificial, suporte futuro a linguagens de programação populares e a abertura de parte da tecnologia que sustenta a plataforma. A empresa também promete facilitar a integração do software com processos já utilizados por estúdios de desenvolvimento.

As mudanças chegam em um momento em que a indústria de jogos busca alternativas mais flexíveis para produção e manutenção de projetos. Nos últimos anos, debates sobre custos, controle tecnológico e dependência de fornecedores ganharam força entre desenvolvedores e empresas do setor. 

Ao permitir maior acesso à estrutura interna da plataforma e ampliar as opções para programadores, o GameMaker tenta reduzir algumas das barreiras que limitaram sua adoção em projetos mais complexos.

A estratégia também busca atrair profissionais que já atuam no mercado de tecnologia. O suporte planejado para linguagens amplamente utilizadas pode diminuir a necessidade de adaptação para quem deseja migrar para o desenvolvimento de jogos.

Segundo a empresa, o GameMaker já ultrapassou 12 milhões de downloads. O desafio agora é converter essa popularidade em maior presença dentro de um segmento tradicionalmente ocupado por ferramentas voltadas a produções de maior escala.

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