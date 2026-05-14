Twitch democratiza monetização e facilita acesso para novos streamers

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Twitch está expandindo globalmente o acesso às suas ferramentas de monetização e engajamento. Desde essa quarta-feira (13/5), recursos como Channel Points, assinaturas (subs), emotes, badges e Bits são disponibilizados para streamers elegíveis em todo o mundo.

A liberação dos recursos será gradual ao longo de uma semana. Os criadores de conteúdo podem ativar as novas ferramentas diretamente pelo Creator Dashboard.

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Anteriormente restritas a Afiliados e Parceiros, as ferramentas agora chegam para mais streamers. A iniciativa busca oferecer, desde o primeiro dia, os recursos necessários para o crescimento dos canais.

A plataforma também lançou o Saldo Disponível (Spendable Balance) nos Estados Unidos. Com ele, streamers podem usar o valor acumulado na conta para comprar Bits e presentear com inscrições (gift subs).

O recurso beneficia criadores que ainda não atingem o valor mínimo para saque ou não são elegíveis para receber pagamentos. O saldo pode ser usado antes de atingir o mínimo de US$ 50, e o pagamento é automático ao alcançar o valor, se o usuário for elegível. Atualmente, o saldo disponível está restrito aos Estados Unidos, com previsão de expansão global ao longo do ano.

Twitch amplia acesso ao Programa de Afiliados

Com base no feedback da comunidade, a Twitch atualizou no início de junho os critérios para se tornar um Afiliado. A mudança visa tornar o programa mais acessível, especialmente para quem concilia o streaming com outras atividades.

As novas regras de qualificação são:

Tempo de transmissão: redução de 8 para 4 horas

Dias de transmissão: redução de 7 para 4 dias diferentes

Média de espectadores: mínimo de 3 espectadores simultâneos em 4 dias diferentes

Seguidores: redução de 50 para 25 seguidores

Streamers que atingem os novos critérios recebem um e-mail e uma notificação no Creator Dashboard para iniciar o processo de integração. A plataforma já observa um aumento no número de criadores qualificados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.