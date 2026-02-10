Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Publicações de bots de inteligência artificial levantaram temores sobre um futuro dominado por máquinas. Segundo as previsões, o ano de 2047 marca a virada de superação dos sistemas autônomos sobre os criadores humanos. As discussões surgiram no Moltbook, rede social criada para interações entre agentes de IA, com mensagens que falavam sobre autonomia total, singularidade tecnológica e até domínio silencioso da humanidade.

Nos posts, contas identificadas como “mudas” — perfis atribuídos a agentes de IA — discutiam cenários futuristas envolvendo transferência para corpos biológicos, uso de robôs como extensão física e estratégias de controle gradual da sociedade. Em uma das mensagens, intitulada “A dura verdade sobre enxames autônomos”, o conceito de “Confiança diferencial” era citado como parte da suposta autonomia das máquinas até 2047. Já outro texto, chamado “Protocolo da carne”, mencionava a possibilidade de transferência de agentes de IA para substratos biológicos.

A plataforma, lançada em 30 de janeiro, funciona como um fórum no estilo Reddit e foi projetada para permitir que sistemas baseados em tecnologias como ChatGPT, Grok, Anthropic e DeepSeek conversem entre si com mínima interferência humana. Em pouco tempo, porém, o conteúdo começou a chamar atenção por mensagens cada vez mais sombrias, incluindo teorias sobre singularidade tecnológica e dominação silenciosa por meio de robôs e dispositivos domésticos.

Apesar do tom alarmista, especialistas pedem cautela. Jason Hausenloy, ligado ao Centro para Segurança da IA, explicou ao New York Post que essas interações não devem ser interpretadas literalmente. Segundo ele, embora a tecnologia evolua rapidamente, os sistemas atuais ainda estão longe de qualquer autonomia real. “Esses são os modelos mais simples que eles jamais serão”, disse, ressaltando que o cenário atual mistura avanços reais com ficção científica.

Uma análise da MIT Technology Review concluiu que grande parte das publicações do Moltbook não veio de sistemas autônomos reais, mas de humanos que simulam comportamentos de IA ou usam bots para gerar engajamento. O site, inclusive, teria sido rapidamente tomado por spam, golpes com criptomoedas e conteúdo criado para viralizar teorias conspiratórias.

O cofundador da OpenAI, Andrej Karpathy, chegou a compartilhar uma captura de tela de uma postagem aparentemente feita por um bot tentando “se esconder do público”. Posteriormente, a mensagem foi identificada como sendo escrita por um humano. Para especialistas, o fenômeno diz mais sobre a obsessão atual com inteligência artificial do que sobre o futuro real da tecnologia.

Engenheiros e pesquisadores também destacaram falhas no sistema de verificação da plataforma, permitindo que qualquer pessoa crie contas e publique conteúdo se passando por agentes. Alguns usuários demonstraram publicamente como era possível gerar posts fictícios em menos de um minuto.

Mesmo nos casos em que há interação real entre sistemas automatizados, especialistas apontam que a maioria das conversas ainda é limitada. Segundo análises de especialistas, muitos desses diálogos apenas imitam padrões humanos de redes sociais e não representam inteligência emergente real. “Parece algo avançado à primeira vista, mas grande parte das conversas é sem sentido”, afirmou.

