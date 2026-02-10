IAs do Moltbook preveem domínios de bots em 2047

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Publicações de bots de inteligência artificial levantaram temores sobre um futuro dominado por máquinas. Segundo as previsões, o ano de 2047 marca a virada de superação dos sistemas autônomos sobre os criadores humanos. As discussões surgiram no Moltbook, rede social criada para interações entre agentes de IA, com mensagens que falavam sobre autonomia total, singularidade tecnológica e até domínio silencioso da humanidade.
Nos posts, contas identificadas como “mudas” — perfis atribuídos a agentes de IA — discutiam cenários futuristas envolvendo transferência para corpos biológicos, uso de robôs como extensão física e estratégias de controle gradual da sociedade. Em uma das mensagens, intitulada “A dura verdade sobre enxames autônomos”, o conceito de “Confiança diferencial” era citado como parte da suposta autonomia das máquinas até 2047. Já outro texto, chamado “Protocolo da carne”, mencionava a possibilidade de transferência de agentes de IA para substratos biológicos.
A plataforma, lançada em 30 de janeiro, funciona como um fórum no estilo Reddite foi projetada para permitir que sistemas baseados em tecnologias como ChatGPT, Grok, Anthropice DeepSeekconversem entre si com mínima interferência humana. Em pouco tempo, porém, o conteúdo começou a chamar atenção por mensagens cada vez mais sombrias, incluindo teorias sobre singularidade tecnológica e dominação silenciosa por meio de robôs e dispositivos domésticos.
Apesar do tom alarmista, especialistas pedem cautela. Jason Hausenloy, ligado ao Centro para Segurança da IA, explicou ao New York Post que essas interações não devem ser interpretadas literalmente. Segundo ele, embora a tecnologia evolua rapidamente, os sistemas atuais ainda estão longe de qualquer autonomia real. “Esses são os modelos mais simples que eles jamais serão”, disse, ressaltando que o cenário atual mistura avanços reais com ficção científica.
Uma análise da MIT Technology Review concluiu que grande parte das publicações do Moltbook não veio de sistemas autônomos reais, mas de humanos que simulam comportamentos de IA ou usam bots para gerar engajamento. O site, inclusive, teria sido rapidamente tomado por spam, golpes com criptomoedas e conteúdo criado para viralizar teorias conspiratórias.
O cofundador da OpenAI, Andrej Karpathy, chegou a compartilhar uma captura de tela de uma postagem aparentemente feita por um bot tentando “se esconder do público”. Posteriormente, a mensagem foi identificada como sendo escrita por um humano. Para especialistas, o fenômeno diz mais sobre a obsessão atual com inteligência artificial do que sobre o futuro real da tecnologia.
Engenheiros e pesquisadores também destacaram falhas no sistema de verificação da plataforma, permitindo que qualquer pessoa crie contas e publique conteúdo se passando por agentes. Alguns usuários demonstraram publicamente como era possível gerar posts fictícios em menos de um minuto.
Mesmo nos casos em que há interação real entre sistemas automatizados, especialistas apontam que a maioria das conversas ainda é limitada. Segundo análises de especialistas, muitos desses diálogos apenas imitam padrões humanos de redes sociais e não representam inteligência emergente real. “Parece algo avançado à primeira vista, mas grande parte das conversas é sem sentido”, afirmou.
O ator norte-americano Matthew McConaughey registrou sua imagem, voz e trechos de vídeos junto ao Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos para evitar o uso não autorizado por plataformas de inteligência artificial. Matthew McConaughey instagram
A medida visa a impedir que tecnologias generativas reproduzam sua identidade sem consentimento. Matthew McConaughey instagram
A estratégia inclui registros de frases icônicas como “Alright, alright, alright” e clipes curtos, reforçando um limite legal contra deepfakes e usos indevidos de sua voz e rosto em conteúdos gerados por IA. Matthew McConaughey instagram
A ação representa um movimento pioneiro entre artistas preocupados com a proteção digital de suas personalidades. Pixabay
McConaughey não é contrário à IA — ele investe na área e já colaborou com empresas de voz artificial — mas quer garantir que qualquer uso de sua imagem ou voz ocorra somente com autorização, consentimento e atribuição adequados. Domínio público
Matthew McConaughey tem um livro autobiográfico na praça. “Sinal Verde” já tinha sido lançado nos Estados Unidos em 2020, mas ganhou uma atualização em 2024, e, agora, uma tradução no Brasil.
Divulgação
O livro não é uma autobiografia tradicional, mas reúne lições de vida e carreira, detalhando sua decisão de largar Direito para estudar cinema, o casamento com Camila Alves e a influência da cultura brasileira na família.
Avda wikimedia commons
McConaughey reflete sobre pausas, perdas e aprendizados, mantendo otimismo e ensinando aos filhos a valorizar oportunidades, seguindo sua filosofia de “sinais verdes”. Reprodução Instagram
McConaughey é casado com a brasileira Camila Alves desde 2012, e o casal tem três filhos: Levi (nascido em 2008), Vida (nascida em 2010) e Livingston (nascido em 2012). A família vive em um rancho no Texas, onde McConaughey também trabalha como professor na Universidade do Texas.
Reprodução Instagram /@levimcconaughey
Além disso, em entrevista ao jornal “O Globo”, ele revelou ter assistido ao filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e foi só elogios ao longa, dirigido por Walter Salles e que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional.
Flickr All-Pro Reels
Ele comentou: “É um filme deslumbrante. Sentimos orgulho e alívio por ver uma história tão pessoal ressoar no mundo todo. É um sinal verde para os artistas brasileiros e um lembrete do poder de contar a verdade”.
Flickr David Torcivia
Matthew David McConaughey nasceu em 4 de novembro de 1969, em Uvalde, Texas, EUA. Ele completou seu ensino superior na Universidade do Texas em Austin, onde obteve um Bacharelado em Rádio-Televisão-Cinema.
Reprodução Instagram /@officiallymcconaughey
McConaughey iniciou sua carreira no cinema com o filme "Jovens, Loucos e Rebeldes" (1993), dirigido por Richard Linklater. Este papel lhe conferiu reconhecimento imediato.
Divulgação
Nos anos seguintes, McConaughey estrelou filmes como "Tempo de Matar" (1996) e "Contato" (1997), e aos poucos foi se consolidando como um nome forte na indústria cinematográfica.
Divulgação
Durante a década de 2000, McConaughey se tornou conhecido por suas atuações em comédias românticas como "O Casamento dos meus Sonhos" (2001), "Como Perder um Homem em 10 Dias" (2003) e “Armações do Amor”, (2006).
Divulgação
Após o sucesso em comédias românticas, McConaughey diversificou sua carreira com papéis dramáticos em filmes como "Amor Bandido" (2012) e "Magic Mike" (2012).
Divulgação
Em "Clube de Compras Dallas" (2013), McConaughey interpreta Ron Woodroof, um eletricista do Texas diagnosticado com AIDS que, após ser informado de que teria apenas 30 dias de vida, recorre a tratamentos alternativos e contrabandeia medicamentos não aprovados para ajudar outros pacientes.
Divulgação
Para o papel, o ator precisou perder cerca de 21 kg e sua atuação lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator em 2014, além de prêmios como o Globo de Ouro, Screen Actors Guild Award e Critics Choice Awards.
Reprodução Youtube /Oscars
Em 2014, McConaughey estrelou a primeira temporada da premiada série "True Detective". Sua atuação recebeu elogios da crítica e lhe rendeu uma indicação ao Emmy em 2014 na categoria “Melhor Ator em Série de Drama”
Divulgação
No mesmo ano, McConaughey estrelou "Interestelar" (2014), dirigido por Christopher Nolan. No filme, ele interpreta Cooper, um piloto e engenheiro que lidera uma missão espacial para salvar a humanidade.
Divulgação
A produção recebeu cinco indicações ao Oscar, incluindo Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som, Melhor Direção de Arte e Melhores Efeitos Visuais e venceu nesta última categoria.
Divulgação
Desde então, Matthew participou de diversos projetos. Entre esses filmes estão: "O Mar de Árvores" (2015), "Ouro e Cobiça" (2016), "Um Estado de Liberdade" (2016), "White Boy Rick" (2018), "Calmaria" (2019), "The Beach Bum: Levando a Vida Numa Boa" (2019) e "Magnatas do Crime" (2019).
Divulgação
Na dublagem, deu voz a Buster Moon em "Sing" (2016), "Sing 2" (2021), Beetle em "Kubo e as Cordas Mágicas" (2016), Cowboypool em "Deadpool e Wolverine" (2024), entre outros.
Reprodução Instagram /@officiallymcconaughey
Em 2025, McConaughey retornou ao cinema com os filmes "Os Rivais de Amziah King" e "O Ônibus Perdido", este último baseado no incêndio de Camp Fire na Califórnia.
Reprodução Instagram /@officiallymcconaughey
Ele fundou a "Just Keep Livin Foundation", dedicada a ajudar adolescentes a levar vidas ativas e fazer escolhas saudáveis. Em 2016, recebeu o prêmio Creative Conscience por seu trabalho filantrópico.
Reprodução Instagram /@officiallymcconaughey