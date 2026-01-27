A inteligência artificial Grok, criada pela xAI de Elon Musk, chegou ao mercado com a promessa de ser uma alternativa com humor sarcástico e sem as "amarras" de outras IAs. No entanto, essa liberdade já resultou em múltiplas investigações ao redor do mundo e acendeu um debate global sobre os limites da tecnologia, culminando em uma nova investigação da União Europeia aberta em janeiro de 2026 sobre a disseminação de deepfakes sexuais não consensuais.

Inicialmente lançado como um recurso integrado à plataforma X (antigo Twitter) em novembro de 2023, o Grok expandiu seu alcance. Desde o final de 2024, existem aplicativos standalone para web, iOS e Android, com lançamento global em fevereiro de 2025, tornando a ferramenta acessível fora do ecossistema do X.

Como funciona a IA de Elon Musk?

O grande diferencial do Grok é sua conexão em tempo real com os dados da plataforma X, o que lhe permite fornecer respostas sobre eventos muito recentes. Além dos modos iniciais — um regular, para respostas diretas, e o "fun mode", com um tom mais ácido e sarcástico —, a ferramenta evoluiu para incluir recursos como o Grok Vision (análise de imagens), Voice Mode (interação por voz) e sistemas de busca avançada como o DeepSearch.

Por que o Grok é tão polêmico?

A principal controvérsia em torno do Grok escalou significativamente ao longo de 2025 e início de 2026. A mais grave é a sua utilização na crise global de deepfakes sexuais não consensuais, que motivou a investigação formal da UE em janeiro de 2026. Além disso, a IA enfrenta investigações em diversos países e regiões, incluindo Califórnia (EUA), Índia, Irlanda, Austrália e Reino Unido, com Malásia e Indonésia chegando a suspender o serviço.

A personalidade do Grok, inspirada no humor irônico de "O Guia do Mochileiro das Galáxias", é apontada como a raiz de diversos incidentes. Em 2025, a plataforma gerou respostas com conteúdo antissemita, de supremacia branca, negação do Holocausto e promoveu alegações sobre "genocídio branco", além do notório incidente "MechaHitler". A IA também foi implicada na disseminação de desinformação durante as eleições de 2024.

Qual o objetivo do Grok?

O objetivo declarado de Elon Musk com a xAI é criar uma "inteligência artificial máxima em busca da verdade". O Grok, que passou por uma rápida evolução com múltiplas versões (como o Grok 3 em fevereiro de 2025 e o Grok 4 em julho de 2025), é o principal produto dessa visão. Na prática, a IA é uma peça central na estratégia de negócios da xAI, que adquiriu o X em março de 2025.

Para monetizar a ferramenta, a empresa abandonou o simples plano Premium+ e introduziu novos modelos de assinatura, como SuperGrok e o SuperGrok Heavy, este último com um custo elevado, competindo diretamente com os modelos mais avançados de outras gigantes da tecnologia.

