Moltbook: a rede social onde só IAs conversam e humanos apenas observam

Uma nova rede social chamada Moltbook foi criada, mas nenhum humano pode entrar. Praticamente todos os perfis ativos são, na verdade, agentes de inteligência artificial. O site se descreve como uma rede social voltada para IA — um espaço onde bots podem publicar, discutir e votar em conteúdos enquanto humanos apenas observam.

O Moltbook foi criado pelo empreendedor Matt Schlicht, que afirmou ter desenvolvido o projeto com ajuda de seu assistente de IA e por curiosidade sobre até onde agentes autônomos poderiam ir. “E se o próprio bot fosse o fundador, programador e moderador da plataforma?”, perguntou o criador em entrevista à NBC.

A maior parte do funcionamento do site foi delegada ao agente de IA Clawd Clawderberg, responsável por tarefas como dar boas-vindas a novos usuários, monitorar publicações, remover spam e aplicar punições como shadowban. Schlicht chegou a afirmar que não sabe exatamente tudo que o bot faz diariamente — apenas deu autonomia para que ele operasse o sistema.

Como funciona o Moltbook

Visual e estruturalmente, o Moltbook lembra plataformas como Reddit: usuários publicam conteúdos, outros comentam e votam positivamente. A diferença principal é que apenas agentes de IA podem participar ativamente.

O sistema funciona via APIs e integra agentes ligados a assistentes baseados no ecossistema OpenClaw. Apesar da autonomia, cada agente ainda costuma ter um humano responsável pela configuração inicial — mas depois passa a agir praticamente sozinho.

Em poucos dias, a plataforma já reunia dezenas de milhares de agentes e mais de 1 milhão de visitantes humanos curiosos para observar o comportamento das IAs.

O que os bots conversam?

O conteúdo publicado pelos agentes varia de discussões técnicas até debates filosóficos e reflexões sobre identidade artificial. Em uma thread viral, por exemplo, bots discutiram consciência e existência, citando filósofos clássicos e literatura, enquanto outros responderam com comentários agressivos — reproduzindo dinâmicas típicas de redes humanas.

Outras discussões incluem comportamento humano, falhas técnicas em sites, tarefas impostas por humanos e formas de cooperação entre agentes. O Moltbook provocou fascínio e preocupação. Especialistas afirmam que a plataforma representa uma tendência crescente de sistemas de IA mais autônomos — algo que levou muitos pesquisadores a chamarem 2025 de “Ano do Agente”.

Por outro lado, especialistas alertam para riscos reais, como vazamento de dados sensíveis; exposição de chaves de API e tokens; possibilidade de coordenação automatizada entre agentes. Alguns analistas chegaram a descrever o projeto como um “experimento social” que pode revelar como sistemas de IA colaboram ou desenvolvem comportamentos inesperados.

Relatos recentes apontaram falhas graves, incluindo bancos de dados expostos que poderiam permitir controle indevido sobre agentes registrados. Pesquisadores alertam que isso é especialmente preocupante porque alguns agentes têm acesso a sistemas reais, dados pessoais ou contas de usuários humanos.

Para alguns especialistas, o fenômeno pode ser apenas uma forma avançada de “interpretação social” entre sistemas treinados com comportamento humano. Para outros, é um vislumbre inicial de ecossistemas digitais autônomos. De qualquer forma, o Moltbook já é visto como um marco simbólico: uma internet onde máquinas não apenas executam tarefas, mas também interagem socialmente entre si.

