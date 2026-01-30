TikToker faz acordo de R$ 5 bilhões e ganha sósia de IA para publicidade

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Khaby Lame conquistou o mundo sem dizer uma única palavra. Com gestos simples, expressões irônicas e silêncio absoluto, o criador ítalo-senegalês é o maior TikToker do mundo. Agora, mais de um Khaby Lame pode existi. O influenciador de 25 anos fechou um acordo avaliado em US$ 975 milhões (R$ 5 bilhões) com a Rich Sparkle Holdings. Isso inclui um clone digital criado por inteligência artificial, autorizado a reagir a vídeos e gerar conteúdo de forma autônoma. A transação, realizada integralmente em ações, concede à empresa o controle da marca Khaby Lame por um período de 36 meses.

Khaby Lame vendeu sua “alma digital” por quase US$ 1 bilhão: agora um clone de IA dele vai viver 24h por dia vendendo produtos.



Imagine acordar e descobrir que uma versão perfeita de você, seu rosto, sua voz, seus gestos característicos, está ao vivo em lives de vendas na China,… pic.twitter.com/uvFL0Riil5 — Paladin (@PaladinRood) January 30, 2026

O objetivo da parceria inclui abandonar contratos pontuais de publicidade e construir um ecossistema integrado que envolva comércio eletrônico, logística, produção de conteúdo, transmissões ao vivo e inteligência artificial. Segundo a Rich Sparkle, a expectativa é que a estrutura gere até US$ 4 bilhões (R$ 20 bilhões) em receitas anuais, explorando a base global de mais de 360 milhões de seguidores que Lame reúne somando TikTok e Instagram.

O elemento mais controverso e inovador do acordo é a autorização para o desenvolvimento de um “gêmeo digital” de Khaby Lame, alimentado por IA. Esse avatar pode reproduzir gestos, expressões e comportamentos característicos do influenciador, além de gerar conteúdo em diferentes idiomas e fusos horários, sem a necessidade da presença física do TikToker. A empresa argumenta que a tecnologia economiza tempo, que seria uma das principais limitações da carreira de influenciadores.

O modelo também inclui transmissões ao vivo automatizadas, comércio por vídeo, operações da TikTok Shop e uso comercial irrestrito do clone digital durante a vigência do contrato. Para a Rich Sparkle, trata-se menos de um contrato de gestão de talentos e mais de uma “revolução no modelo global de comércio eletrônico de conteúdo”.

A escolha de Khaby Lame para esse tipo de projeto não é coincidência. O humor visual, baseado quase exclusivamente em gestos e expressões faciais, o torna especialmente compatível com sistemas de IA voltados a públicos globais, sem barreiras linguísticas. Ainda assim, o acordo levantou debates na indústria criativa sobre autenticidade, controle e os limites entre a pessoa real e sua versão digital.

Lame começou a gravar vídeos durante a pandemia como forma de lidar com o desemprego após perder o trabalho em uma fábrica. Em poucos anos, tornou-se um fenômeno global, construindo um império com base no silêncio e em um simples gesto de mãos abertas.

O TikTok, uma das redes sociais mais populares do mundo, foi banida do Nepal devido ao seu conteúdo que o governo considera “prejudicial para a harmonia social”. Solen Feyissa Unsplash Essa decisão foi tomada pouco tempo após o país implementar uma nova regra que exige que empresas de mídias sociais estabeleçam escritórios dentro do território do país. Domínio público Com aproximadamente um bilhão de usuários por mês, o TikTok já enfrentou proibições em diversos países, incluindo a Índia. Naveed Ahmed Unsplash No início de 2023, o estado de Montana se tornou o primeiro dos Estados Unidos a proibir a rede social chinesa. Stephanie Davison Unsplash Na Europa, o Parlamento do Reino Unido chegou a bloquear o acesso ao aplicativo. IMAGEM DE STOCKSNAP POR PIXABAY Rekha Sharma, Ministra das Comunicações e Tecnologia da Informação do Nepal, informou à BBC que a plataforma teria divulgado “conteúdo inadequado”. reprodução youtube Ela afirmou que a proibição começaria imediatamente, com as autoridades de telecomunicações sendo instruídas a cumpri-la. reprodução youtube A decisão foi questionada por Gagan Thapa, um líder sênior do Congresso do Nepal e membro do governo de coligação. wikimedia commons Ashishlohorung Ele mencionou que essa ação busca limitar a liberdade de expressão e sugeriu que as autoridades deveriam priorizar a regulamentação da plataforma. Divulgação/Pixabay Não é de hoje que o TikTok vem sendo investigado por autoridades globais devido à preocupação de que dados dos usuários possam ser compartilhados com o governo chinês. Solen Feyissa/Unsplash A empresa controladora, ByteDance, negou essa alegação. Jonathan Kemper Unsplash Até o momento, o TikTok não se pronunciou sobre a recente proibição imposta pelo governo do Nepal quando solicitado pela BBC. flickr MShades / Chris Gladis Apesar de ter menos usuários do que o Facebook e o Instagram, o TikTok está crescendo muito mais entre os jovens do que seus concorrentes. cottonbro studio pexels Nos últimos quatro anos, mais de 1.600 casos de crimes cibernéticos ligados ao TikTok foram registrados no Nepal, conforme noticiado pela mídia local. Divulgação Um relatório da BBC Media Action que analisa o tráfego de rede no Nepal revelou que o TikTok é a terceira plataforma mais popular no país. Divulgação Enquanto o YouTube e o Facebook são usados por pessoas de todas as idades na internet, o TikTok é especialmente querido pelos mais jovens, com mais de 80% dos usuários entre 16 e 24 anos. Cottonbro sSudio/Pexels No Paquistão, o aplicativo já foi temporariamente proibido pelo menos quatro vezes desde outubro de 2020. Hamid Roshaan Unsplash Em outubro, foi a vez do serviço de compras online do TikTok ser encerrado na Indonésia. Nick Agus Arya Unsplash Citado nesta galeria, o Nepal é um país localizado na Ásia Meridional, entre a Índia e o Tibete. Sebastian Pena Lambarri Unsplash É um país sem litoral, com uma área de 147.181 km² e uma população de cerca de 29 milhões de habitantes. A capital do Nepal é Katmandu. Wolfgang Reindl por Pixabay O Nepal é um país de montanhas, com a maior parte do seu território situado nas cordilheiras do Himalaia e do Mahabharata. Rohit Tandon Unsplash O Nepal também é muito conhecido por abrigar o Monte Everest, um dos mais famosos do mundo. Creative Commons/Dominio Publico /Hippopx.com Voltar Próximo

Em abril do ano passado, Lame foi detido por autoridades de imigração dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, por ter ultrapassado o prazo de seu visto. Ele foi autorizado a deixar o país sem deportação formal, mas o episódio levantou preocupações sobre sua atuação no mercado americano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar disso, a ascensão no mercado global de criadores não foi interrompida. Hoje, Lame supera nomes tradicionais da internet em popularidade e faturamento, consolidando-se como um dos maiores símbolos da economia criativa.