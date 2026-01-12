IA: 6 profissões que podem sofrer grandes mudanças em 10 anos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O futuro do trabalho, antes discutido como algo distante, já se desenha no presente. A edição de 2026 da CES, maior feira de tecnologia do mundo, deixou claro que a inteligência artificial não é mais uma promessa, mas uma ferramenta que redesenha o mercado global. O lançamento de novas plataformas e robôs autônomos evidencia um avanço capaz de automatizar tarefas complexas, colocando diversas carreiras em uma zona de risco para a próxima década.

Essa revolução tecnológica acelera a automação de processos repetitivos e a análise de grandes volumes de dados. Funções que antes dependiam do trabalho humano para organização e execução de tarefas padronizadas são as mais vulneráveis. A transformação não significa o fim do trabalho, mas uma profunda readequação de habilidades e funções.

Com base nas tendências tecnológicas e nas projeções de mercado, algumas áreas devem sentir o impacto da automação de forma mais intensa. A capacidade da IA de aprender e executar com velocidade e precisão superiores às humanas é o principal fator dessa mudança. Confira mais abaixo seis profissões com alto risco de mutações nos próximos dez anos.

As projeções a seguir baseiam-se em análises de tendências tecnológicas observadas na CES 2026 e em relatórios do setor. É importante ressaltar que a automação tende a transformar profissões, não necessariamente eliminá-las por completo, e que novas oportunidades de trabalho emergem com a adoção de tecnologias.

Profissões que devem se transformar com o avanço da IA

1. Analista de dados de entrada: a coleta e a organização de informações já são amplamente automatizadas. Ferramentas de IA processam enormes volumes de dados em segundos, com uma margem de erro consideravelmente menor que a humana.

2. Atendente de telemarketing: chatbots e assistentes virtuais estão cada vez mais sofisticados. Eles conseguem manter conversas fluidas para resolver problemas e realizar vendas, o que reduz custos operacionais e permite atendimento 24 horas por dia.

3. Caixa de supermercado e banco: o autoatendimento já é uma realidade consolidada. A tendência é que lojas totalmente autônomas, onde o cliente apenas retira os produtos e o pagamento é processado via aplicativos, se tornem mais comuns.

4. Motorista de caminhão e táxi: os veículos autônomos continuam em desenvolvimento e testes, com regulamentação ainda em processo de definição em diversos países. Empresas de logística e transporte por aplicativo investem pesado para criar frotas que não dependem de condutores humanos, visando mais eficiência e segurança.

5. Tradutor de textos básicos: para documentos técnicos, e-mails e conteúdos rotineiros, as plataformas de tradução automática já oferecem resultados de alta qualidade. A tradução literária e criativa, que exige sensibilidade cultural, permanece um campo mais seguro.

6. Assistente administrativo: tarefas como agendamento de reuniões, organização de viagens, filtragem de e-mails e elaboração de relatórios básicos são facilmente executadas por softwares inteligentes, liberando gestores de depender de um suporte humano para essas funções.

A transformação do mercado de trabalho pela IA não significa necessariamente o fim dessas profissões, mas sim uma evolução. Profissionais que investirem em requalificação, desenvolvendo habilidades complementares à tecnologia – como pensamento crítico, criatividade e inteligência emocional – tendem a se manter relevantes no mercado.

