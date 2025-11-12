Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Startup de IA Anthropic investirá US$ 50 bilhões em centros de dados

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/11/2025 13:14

compartilhe

SIGA

A startup americana de inteligência artificial (IA) Anthropic anunciou, nesta quarta-feira (12), planos para investir 50 bilhões de dólares (263,6 bilhões de reais) na construção de centros de dados em parceria com a empresa britânica Fluidstack. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A iniciativa, que inicialmente envolverá a construção de centros de dados no Texas e em Nova York, representa mais um investimento significativo de grandes empresas de IA para atender ao ritmo acelerado dessa tecnologia e à demanda que ela gera entre indivíduos e empresas. 

A Anthropic, criadora do chatbot Claude, foi fundada em 2021 por ex-funcionários da OpenAI.

jmb/acb/ad/dga/aa/jc

Tópicos relacionados:

eua ia it

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay