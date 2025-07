Fórum Nacional da Sucesu aproxima CEOs e grandes empresas

Em um movimento estratégico para impulsionar a transformação digital no cenário corporativo brasileiro, o RAJA - hub de empreendedorismo e inovação de Minas Gerais -, marcou presença no Fórum Nacional da Sucesu, realizado nos dias 3 e 4 deste mês, em Salvador (BA).

A ideia foi oferecer uma conexão direta e eficiente entre diretores de grandes empresas e o ecossistema de startups. O hub apresentou seu portfólio de aceleração e investimento, com destaque para o programa Vortex, que visa a inovação estruturada e a geração contínua de valor.



A participação do RAJA no retorno do Fórum, após 20 anos, é um passo significativo no sentido de buscar ampliação nacional, conforme ressaltou o diretor de operações Marco Ferreira. "Somos parceiros da Sucesu há anos, especialmente em Minas Gerais, e receber o convite do presidente Harlen Duque foi uma grande honra. Estar aqui, neste momento de reconstrução e ao lado de uma comunidade tão qualificada, é extremamente significativo para nós", ressaltou Marco.

Fundado em 2016 como o primeiro hub privado de inovação de Minas Gerais, o Raja foi inspirado em centros de excelência global como o Vale do Silício, Tel Aviv e Xangai, e também por iniciativas nacionais como o Cubo, em São Paulo. Desde sua criação, o hub já investiu mais de R$ 30 milhões em startups, acelerando ideias em diversas fases de desenvolvimento e transformando projetos embrionários em negócios de sucesso. "Nosso papel é apoiar desde o nascimento até a consolidação de novos negócios, levando know-how e conectando as empresas aos ecossistemas de inovação de forma segura e com propósito", explicou o diretor do RAJA, Marco Ferreira.

Durante o evento, o RAJA apresentou o Vortex, um programa que se divide em três etapas cruciais: a criação de um ecossistema personalizado e autoral pela empresa, a aceleração de startups e a gestão estratégica dos investimentos realizados. O grande diferencial do Vortex, segundo Marco, reside na integração e aculturamento da equipe da empresa em todas as fases do processo. "Trata-se de uma inserção orientada e assistida da empresa no ecossistema de inovação, absorvendo serviços, participando da seleção, validação e acompanhamento das startups, absorvendo uma cultura intraempreendedora e fomentando o pensamento inovador dentro de suas próprias estruturas e, principalmente, construindo sua jornada de forma personalizada", destacou.

Essa abordagem responde a um desafio comum enfrentado pelos executivos – a necessidade de ir além da rotina operacional e estimular a criatividade nas equipes. "Muitos profissionais estão anestesiados pela repetição. A inovação precisa de estímulo, e a conexão com startups reacende esse olhar criativo, permitindo que empresas diversifiquem suas receitas, melhorem processos e criem negócios", enfatizou.

Geração de valor

Além de impulsionar retornos financeiros no médio e longo prazo, o modelo do RAJA busca resultados imediatos por meio da geração de valor indireto, como a oxigenação das equipes, a troca de conhecimentos e a proximidade com tendências globais. Mesmo em um momento de juros altos e investimentos conservadores, é possível ter retorno exponencial investindo em startups, desde que se tenha um processo bem conduzido e técnico. É isso que o Vortex propõe: minimizar riscos e desenvolver oportunidades.

Com sua participação no Fórum da Sucesu, o RAJA reforça o papel essencial dos hubs de inovação como agentes de transformação para empresas de todos os portes, conectando ideias e tecnologia em um ecossistema vivo, colaborativo e orientado a resultados.

Sobre o RAJA

Expandindo como um hub de empreendedorismo, tecnologia e inovação com sede em Belo Horizonte, o RAJA está expandindo também sua atuação pelo interior de Minas Gerais com o roadshow Investe RAJA. A iniciativa já contemplou 14 cidades, com o objetivo de conscientizar e atrair novos investidores para o ecossistema de startups, evidenciando o potencial de rentabilidade desse tipo de investimento.

O movimento Investe RAJA busca expandir o potencial econômico do Estado para além do agronegócio, conectando as diversas regiões mineiras a programas de investimento em inovação. A meta é formar uma rede de investidores locais que fortaleça a cena de startups em todo o estado. O roadshow já passou por cidades como Poços de Caldas, Lavras, Uberaba, Juiz de Fora, Uberlândia, Patos de Minas, Viçosa, Divinópolis, Varginha e Montes Claros.

O RAJA é reconhecido como o primeiro hub privado de inovação e tecnologia de Minas Gerais e oferece um ecossistema robusto que conecta startups, investidores, mentores, universidades e grandes corporações. Além de atuar como facilitador de conexões, o hub investe diretamente por meio do RAJA Ventures, que já aportou mais de R$ 30 milhões em startups brasileiras desde 2016.