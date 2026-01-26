Delícias do verão: 5 perguntas sobre o sorvete proteico

O consumo de proteína ganhou espaço definitivo na rotina alimentar dos brasileiros. Segundo levantamento recente da Mintel, 16% afirmaram ter seguido alguma dieta rica em proteína nos últimos meses, ainda que por um período curto. Além disso, 67% demonstram interesse por produtos com benefícios adicionados, como alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras e, principalmente, alto teor proteico.

Essa tendência é especialmente forte entre os jovens adultos, sendo que mais da metade desses consumidores de 25 a 34 anos (54%) afirma buscar snacks que ajudem a aumentar a ingestão diária de proteína, percentual que chega a 50% entre os brasileiros de 16 a 24 anos.

Com um mercado de sorvetes em expansão e a crescente busca por opções com benefícios nutricionais, abre-se espaço para produtos que unem sabor e funcionalidade.

Abaixo, Simone Yoda, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento e Assuntos Científicos da Herbalife para as Américas Central e do Sul, explica quais são os benefícios do sorvete proteico.

Qual é a composição de um sorvete proteico?

Para ser considerado proteico, um alimento precisa oferecer pelo menos 5 gramas de proteína por porção. No nosso caso, o sorvete contém 11g de proteína por porção de 100 gramas (o equivalente a duas bolas). Suas proteínas são de alta qualidade provenientes da proteína de soja isolada e da proteína de soro do leite concentrada (whey protein), fornecendo aminoácidos essenciais que contribuem para a manutenção e o ganho de massa muscular. Ele também é rico em fibras (12g por porção), baixo em açúcares* (este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético), não contém glúten e é vegetariano.



Ele é muito calórico? Pode ser utilizado em dietas?

Não, é uma sugestão de snack ou lanche com proteínas que cabe facilmente na dieta. Para se ter ideia, a porção de 100g do produto pronto (o equivalente a duas bolas) fornece 192kcal — 25% menos calorias em relação à média dos demais produtos do mercado. Isso porque tem 90% menos açúcares adicionados e 42% menos gordura saturada em relação à média dos gelatos convencionais. Também é rico em fibras (12g) e ainda assim garante uma textura cremosa e muito sabor. Portanto, tem menos de 200 calorias por porção, podendo ser uma opção mais nutritiva para quem está de dieta e sente uma vontade de comer algo doce e ainda garantir uma maior ingestão de proteína.



O sorvete proteico substitui, por exemplo, a proteína de soro do leite (whey protein)? Pode ser indicado pré ou pós-treino?

Ele não é um suplemento, mas um alimento que traz o whey protein entre seus ingredientes. Portanto, pode entrar no cardápio de consumidores que buscam um maior consumo de proteínas, no entanto, é interessante alinhar junto ao nutricionista que vai definir sua estratégia alimentar.



Quais são os benefícios para a saúde?

É uma sobremesa nutritiva, fonte de proteínas — nutriente conhecido por atuar no ganho e na manutenção de massa muscular. Além disso, também é rico em fibras, contribuindo para o bem-estar gastrointestinal.

Quais são as principais misturas (combinações) que podem ser feitas? Ele serve como sobremesa ou pode virar uma espécie de vitamina/suco?

Ele pode ser consumido puro ou preparado combinado com shakes para ampliar a variedade de sabores. Toppings saudáveis também podem ser adicionados, como frutas, waffle proteico, crispies proteicos ou mesmo fibras líquidas ou como o consumidor desejar. Ele também pode ser usado para preparar receitas de milkshakes, bombons de sorvete, geladinho, picolé ou de outras maneiras criativas.