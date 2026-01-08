Assine
Calor e viagens longas exigem atenção redobrada de quem tem dor crônica

Altas temperaturas favorecem a desidratação, muitas vezes de forma silenciosa, o que aumenta a sensibilidade dos nervos e das estruturas musculoesqueléticas

08/01/2026 18:00

Para quem convive com dor crônica, viajar exige mais planejamento, mas não precisa ser sinônimo de desistência
Para quem convive com dor crônica, viajar exige mais planejamento, mas não precisa ser sinônimo de desistência

Com a chegada de janeiro e o aumento das viagens de férias, um grupo de pessoas precisa redobrar a atenção: quem convive com dor crônica. As longas horas de deslocamento, somadas ao calor do verão, formam uma combinação que pode favorecer crises dolorosas e comprometer o bem-estar durante o período de descanso.

Segundo a médica anestesiologista e especialista em dor, Ana Flávia Vieira, existe uma relação direta entre o verão e a piora dos sintomas. “As altas temperaturas favorecem a desidratação, muitas vezes de forma silenciosa, e isso aumenta a sensibilidade dos nervos e das estruturas musculoesqueléticas”, explica.

De acordo com ela, mesmo perdas leves de líquido podem ter impacto em pacientes que já convivem com dor persistente.“O calor também provoca vasodilatação e alterações na circulação, o que pode agravar quadros de dor inflamatória, neuropática e até cefaleias”, acrescenta.

Outro ponto de atenção são as mudanças típicas dessa época do ano. “Férias, viagens, noites mal dormidas e aumento de atividades físicas fora do habitual funcionam como gatilhos importantes para crises de dor crônica”, completa.

Viagens longas: por que o corpo sofre mais

As viagens prolongadas, comuns neste período, são um desafio para quem tem dor crônica. “Ficar muito tempo sentado reduz a circulação, aumenta a rigidez muscular e sobrecarrega articulações”, alerta Ana Flávia.

Segundo ela, o impacto vai além da coluna. “A tensão contínua atinge principalmente lombar, pescoço e ombros, mas pode repercutir também em quadril, joelhos e até gerar dores generalizadas”, afirma.

Além do fator postural, o estresse do deslocamento, as alterações no padrão de sono e mudanças na alimentação interferem diretamente nos mecanismos do sistema nervoso responsáveis por modular a dor, tornando o organismo mais suscetível a crises, mesmo em regiões do corpo que costumam estar controladas.

A experiência de quem convive com dor

Essa realidade é bem conhecida por Thiago Oliveira, de 45 anos, que convive há anos com dor crônica na lombar e episódios recorrentes de dor no joelho. Em uma viagem para a Bahia, ele sentiu na prática os efeitos do deslocamento prolongado. “Conviver com dor crônica é aprender a negociar com o próprio corpo todos os dias. A lombar está quase sempre presente, variando conforme a postura, o tempo sentado e o estresse”, relata.

Antes de viajar, Thiago optou pelo planejamento. Organizou o trajeto com pausas programadas, teve cuidado com a bagagem para não forçar a coluna e, com orientação médica, fez uso de medicação preventiva. “Isso me deu mais segurança para enfrentar o percurso”, conta. Ainda assim, o desconforto apareceu durante o caminho.

“Quando ficava muito tempo na mesma posição, a lombar travava e o joelho doía mais ao levantar. Parar, caminhar um pouco, alongar e manter a hidratação ajudaram, mas o cansaço no final da viagem pesou.”

Planejamento e cuidados durante o deslocamento

Para Ana Flávia Vieira Leite, o preparo antes da viagem é fundamental para reduzir riscos. “A pessoa com dor crônica não deve suspender medicamentos por conta própria e, sempre que possível, precisa conversar com o médico antes de viajar para ajustar condutas preventivas."

Durante o trajeto, medidas simples fazem diferença.“Manter uma postura adequada, usar apoio lombar ou cervical, fazer pausas regulares para se movimentar e garantir uma boa hidratação são cuidados essenciais”, destaca a especialista. Pequenas mudanças de posição, alongamentos suaves e evitar carregar peso excessivo também ajudam a reduzir a sobrecarga sobre músculos e articulações.

Quando a dor foge do controle

Após a chegada ao destino, é importante observar sinais de alerta. “Quando a dor se torna mais intensa, frequente ou diferente do padrão habitual, ou quando passa a não responder às medidas que costumam funcionar, é hora de procurar avaliação médica”, alerta Ana Flávia. Sintomas como formigamento, perda de força, alterações de sensibilidade ou impacto importante no sono e nas atividades diárias não devem ser ignorados. “Mudanças no padrão da dor indicam que algo precisa ser reavaliado para evitar agravamento do quadro."

Para quem convive com dor crônica, viajar exige mais planejamento, mas não precisa ser sinônimo de desistência. "Respeitar os limites do corpo e entender que algum desconforto pode acontecer faz parte do processo”, diz Thiago.

