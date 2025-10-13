Mindfulness melhora a saúde de mulheres com dor crônica na mandíbula

Fernanda Bassette

Conviver diariamente com dor crônica é uma experiência que impacta não apenas o corpo, mas também a mente e as emoções. Essa é a realidade de milhares de pessoas que sofrem com a disfunção temporomandibular (DTM), condição que afeta a articulação responsável por abrir e fechar a boca, além dos músculos da mastigação. Para essas pessoas, dores constantes na mandíbula, nas têmporas, na face ou ao redor do ouvido, dificuldade de mastigar e até mesmo dores de cabeça podem fazer parte da rotina e afetar a saúde mental.

Agora, um estudo realizado na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) e financiado pela FAPESP mostrou que a prática regular de mindfulness – técnica de meditação voltada para o foco e a atenção plena – pode ajudar a reduzir a sensibilidade dolorosa e melhorar a regulação emocional dessas pessoas. Os resultados foram publicados no Journal of Oral Rehabilitation.

A pesquisa foi realizada no primeiro Centro de Mindfulness e Terapias Integrativas da Universidade de São Paulo, criado em 2016, e conduzida pela equipe coordenada pela enfermeira Edilaine Gherardi-Donato, que também é professora titular da EERP-USP. Segundo ela, a proposta do estudo foi compreender se a prática de mindfulness poderia aliviar a dor crônica associada à DTM e melhorar os múltiplos fatores envolvidos, desde os aspectos neurofisiológicos aos psicológicos, como estresse, ansiedade e “catastrofização da dor” – quando a pessoa se concentra apenas na dor, ampliando sua percepção negativa, como se fosse algo incontrolável e insuportável – por meio da atenção plena.

“Uma das condições humanas que geram muito sofrimento psíquico e abalam a saúde mental é conviver com dor. A dor é causadora de estresse constante, fisicamente e mentalmente”, explica a pesquisadora. “Quando a gente promove saúde mental por meio de estratégias de cuidado que conectam corpo e mente, estamos prevenindo o adoecimento e promovendo qualidade de vida da população.”

Segundo Gherardi-Donato, a disfunção temporomandibular (DTM) é de duas a três vezes mais comum em mulheres do que em homens e pode evoluir para um quadro de dor crônica quando persiste por três a seis meses, mesmo em repouso e após medidas conservadoras. A condição compromete a função, prejudica o sono, o humor e pode provocar hiperalgesia – resposta exagerada do organismo a estímulos dolorosos.

Nessas situações, o corpo entra em estado de alerta, o cérebro se sensibiliza e a percepção da dor se amplia, afetando não apenas a região da mandíbula, mas também outras partes do corpo. “Esses indicativos mostram que a dor deixou de ser apenas um problema articular e se tornou um fenômeno de modulação do sistema nervoso central, exigindo abordagem multidimensional”, diz a pesquisadora.

Como foi o estudo

No ensaio clínico randomizado, a pesquisadora e sua equipe acompanharam 53 mulheres entre 18 e 61 anos, todas diagnosticadas com DTM crônica, recrutadas no serviço especializado da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (Forp-USP), parceira do projeto, e por meio de divulgação em instituições de saúde e redes sociais.

Metade das mulheres participou de um programa de mindfulness de oito semanas, com encontros presenciais semanais de duas horas e um encontro de imersão de quatro horas em meio à natureza. Além disso, as participantes também receberam os áudios das práticas de mindfulness aprendidas nos encontros presenciais, com orientações para praticar a técnica em casa diariamente. O grupo-controle não recebeu nenhuma intervenção durante o mesmo período e foi acompanhado para garantir que não iniciou outro tipo de tratamento.

“Na nossa pesquisa avaliamos apenas mulheres por serem mais afetadas pelo problema e por apresentarem variabilidade hormonal que poderia influenciar os achados. Olhamos casos de DTM dolorosa crônica, ou seja, de pessoas que já vinham convivendo com a dor há bastante tempo e apresentavam o quadro característico de cronicidade. Essas mulheres ficam mais predispostas a sentir dor também em diferentes regiões do corpo, por envolvimento de mecanismos de sensibilização periférica e central, porque o sistema nervoso está constantemente em alerta”, detalha a pesquisadora.

O programa de mindfulness foi adaptado à cultura brasileira, com início de práticas mais curtas, de apenas cinco minutos, que foram sendo ampliadas ao longo das semanas até chegar a 30 minutos diários de atenção plena. As atividades incluíram exercícios formais, como foco na respiração, no corpo, nos pensamentos e emoções, e em diferentes posturas, como meditação sentada, deitada, em movimento e caminhando. Também incluiu práticas informais, voltadas a trazer consciência para tarefas rotineiras, como escovar os dentes, comer, vestir-se ou lavar a louça.

“Não dá para exigir que alguém que nunca praticou mindfulness consiga, de imediato, meditar por meia hora. A progressão é fundamental para que a pessoa aprenda o que é estar presente no corpo e nas emoções, sem julgamento. A prática deve ser confortável, fácil, simples e natural”, explica Gherardi-Donato.

Após oito semanas de intervenção, as mulheres que participaram do programa apresentaram melhora significativa no limiar de dor à pressão, ou seja, suportavam mais estímulos antes de começar a sentir dor. Houve também redução dos pontos dolorosos espalhados pelo corpo, diminuição do estresse e da catastrofização da dor.

“Essas mulheres relataram diminuição da dor e estavam menos sensíveis a estímulos dolorosos leves que estavam presentes antes da intervenção e eram incômodos. Houve redução dos pontos de dor orofaciais e de dor à pressão nas regiões faciais e corporais”, relata a pesquisadora. “Elas também desenvolveram maior controle da atenção, conseguindo colocar a dor em perspectiva. A dor continuava presente, mas deixou de ocupar 100% da atenção, abrindo espaço para o autocuidado e para lidar de forma mais consciente com emoções e pensamentos negativos que a acompanham e intensificam”, explica.

Outro aspecto importante apontado no estudo foi a melhora da consciência corporal e da regulação emocional. De acordo com Gherardi-Donato, a prática ajudou as participantes a lidar de forma mais equilibrada com as sensações desafiadoras. “A mente de quem sente dor crônica tende a ruminar, alimentando um medo de que a dor só vai piorar. Isso aumenta o estresse e o risco de ansiedade e depressão. Com a prática de mindfulness, a mulher passa a reconhecer a dor como algo impermanente, que não precisa dominar sua vida.”

Embora o estudo não tenha mostrado mudanças significativas nos sintomas de ansiedade e depressão, Gherardi-Donato ressalta que os benefícios observados na diminuição do estresse e da ansiedade, na percepção da dor e no fortalecimento de habilidades cognitivas e atencionais representam um avanço importante.

Baixo custo e disponível no SUS

Os resultados reforçam que práticas integrativas e complementares em saúde como o mindfulness podem ser uma ferramenta importante no manejo da dor crônica, especialmente em condições complexas como a DTM. Além disso, trata-se de uma prática de baixo custo, de fácil implementação e que pode ser incorporada aos serviços públicos de saúde.

“O mindfulness, por ser um tipo de meditação, já está previsto na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS desde 2017 [portaria nº 849]. Isso significa que pode e deve ser ofertado como cuidado acessível para a população, representando a ampliação do modelo de cuidado”, destaca.

Para a pesquisadora, o impacto do mindfulness vai além do alívio físico ao promover uma mudança de postura diante da vida. “O programa resgata habilidades cognitivas e emocionais essenciais, melhora o autoconhecimento e o autocuidado. A pessoa aprende a sustentar a atenção por mais tempo e a acessar esse estado de presença também nas atividades cotidianas. Não se trata apenas de sentar e meditar, mas de contemplar compassivamente o amplo conjunto das nossas experiências, fazer escolhas mais conscientes, de viver com mais consciência no dia a dia, momento a momento”, conclui.