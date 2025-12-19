Assine
overlay
Início Saúde
SAÚDE OCULAR

Lentes: você está seguindo essas 11 regras para preservar a visão?

Levantamento aponta as principais falhas entre jovens e como o verão pode agravar os efeitos nos olhos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
19/12/2025 14:00 - atualizado em 19/12/2025 14:42

compartilhe

SIGA
x
É importante respeitar o prazo de validade e guardar o estojo em um ambiente seco e limpo
É importante respeitar o prazo de validade e guardar o estojo em um ambiente seco e limpo crédito: FreePik

Dados da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato (Soblec) mostram que o número de brasileiros que usam lente de contato dobrou de 2024 para 2025, passando de dois milhões para quatro milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier de Campinas, este crescimento tem a ver com a evolução das lentes que se tornaram mais confortáveis, além de corrigir múltiplos problemas de refração e controlar a progressão da miopia em crianças. O tipo de lente mais usado no Brasil é a gelatinosa de silicone hidrogel, que permite boa oxigenação.

Riscos

Um levantamento realizado nos últimos 18 meses, com 280 pacientes jovens do hospital que usam lente de contato, mostrou que 56 deles, ou seja, 20%, tiveram alguma alteração na com predominância nos meses mais quentes.

Crianças que usam lentes para conter a evolução da miopia não participaram da pesquisa porque houve monitoramento dos pais, e todas as lentes eram de descarte diário, o que diminui o risco de contaminação.

Entre os jovens, o uso abusivo causou complicações em 45%, ou 25 dos 56 pacientes que falharam no uso das lentes. Outros 35,5% ou 20 pacientes não higienizaram a lente corretamente e 20% ou 11 dos pacientes falharam no armazenamento.

Leia Mais

Uso abusivo

O especialista explica que o tempo máximo de uso das lentes de contato é de 12 horas por dia, incluindo as de uso noturno. O especialista afirma que não se deve dormir com a lente, explicando que, quando dormimos, a produção de lágrima cai, e falta oxigênio na córnea porque a lente fica apoiada sobre ela. Isso aumenta o risco de opacificações e até úlcera na córnea, que responde por 60% da refração ocular.

Além disso, muitos participantes relataram, com tranquilidade, que tomam banho com as lentes e não retiram para entrar no mar ou piscina. "Ao mergulhar com a lente, aumentase em dez vezes o risco de contrair acanthamoeba, um micro-organismo altamente resistente que vive na água e é a maior causa de ceratite, inflamação na córnea de difícil tratamento", pontua.

Falhas no uso e manutenção

Segundo o oftalmologista, as falhas mais frequentes de uso relatadas pelo pacientes foram:

  • Insistir em colocar a lente sentindo desconforto no olho
  • Usar após o vencimento e apesar da dor ocular
  • Substituir a solução higienizadora por soro fisiológico no enxágue da caixa de lente

Na manutenção, 25% afirmaram não trocar a caixa de lente a cada quatro meses, e 30% armazenam as lentes e estojo no banheiro, local com maior concentração de fungos e bactérias no ar, devido à umidade.

Prevenção

O especialista afirma que as 11 regras para prevenir problemas na visão provocados por lente de contato são:

  • 1. Lavar cuidadosamente as mãos antes de manipular as lentes
  • 2. Usar soluções higienizadora tanto na limpeza quanto no enxágue das lentes e estojo
  • 3. Friccionar as lentes para eliminar completamente os depósitos
  • 4. Não usar soro fisiológico ou água na higienização
  • 5. Retirar as lentes antes de remover a maquiagem ou aplicar spray no cabelo
  • 6. Respeitar o prazo de validade das lentes
  • 7. Guardar o estojo em ambiente seco e limpo
  • 8. Jamais dormir com lentes, mesmo as liberadas para uso noturno
  • 9.Interromper o uso a qualquer desconforto ocular e procurar o oftalmologista
  • 10.Retirar as lentes durante viagens aéreas por mais de três horas
  • 121.Não entrar no mar ou piscina usando lentes

Se você acha muito trabalhoso usar lente de contato, Leôncio revela que, de acordo com um estudo da Cochrane, a cirurgia refrativa para corrigir miopia, hipermetropia e/ou astigmatismo é mais segura que o uso de lentes, com o risco de infecção sendo de 0,02%. Outra vantagem de não usar lentes é a liberdade de dar um mergulho no mar ou piscina sem medo de passar o resto do verão no escuro.

A alternativa para quem tem alta miopia, isto é, acima de seis dioptrias, astigmatismo até quatro ou córnea fina, é o implante de uma microlente atrás da íris, parte colorida colorido do olho que eliminar o erro de refração mantendo seu olho completamente íntegro, finaliza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

lente-de-contato oftalmologia saude-ocular soro-fisiologico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay