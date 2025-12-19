Lentes: você está seguindo essas 11 regras para preservar a visão?

Dados da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato (Soblec) mostram que o número de brasileiros que usam lente de contato dobrou de 2024 para 2025, passando de dois milhões para quatro milhões.

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier de Campinas, este crescimento tem a ver com a evolução das lentes que se tornaram mais confortáveis, além de corrigir múltiplos problemas de refração e controlar a progressão da miopia em crianças. O tipo de lente mais usado no Brasil é a gelatinosa de silicone hidrogel, que permite boa oxigenação.

Riscos

Um levantamento realizado nos últimos 18 meses, com 280 pacientes jovens do hospital que usam lente de contato, mostrou que 56 deles, ou seja, 20%, tiveram alguma alteração na com predominância nos meses mais quentes.

Crianças que usam lentes para conter a evolução da miopia não participaram da pesquisa porque houve monitoramento dos pais, e todas as lentes eram de descarte diário, o que diminui o risco de contaminação.

Entre os jovens, o uso abusivo causou complicações em 45%, ou 25 dos 56 pacientes que falharam no uso das lentes. Outros 35,5% ou 20 pacientes não higienizaram a lente corretamente e 20% ou 11 dos pacientes falharam no armazenamento.

Uso abusivo

O especialista explica que o tempo máximo de uso das lentes de contato é de 12 horas por dia, incluindo as de uso noturno. O especialista afirma que não se deve dormir com a lente, explicando que, quando dormimos, a produção de lágrima cai, e falta oxigênio na córnea porque a lente fica apoiada sobre ela. Isso aumenta o risco de opacificações e até úlcera na córnea, que responde por 60% da refração ocular.

Além disso, muitos participantes relataram, com tranquilidade, que tomam banho com as lentes e não retiram para entrar no mar ou piscina. "Ao mergulhar com a lente, aumentase em dez vezes o risco de contrair acanthamoeba, um micro-organismo altamente resistente que vive na água e é a maior causa de ceratite, inflamação na córnea de difícil tratamento", pontua.

Falhas no uso e manutenção



Segundo o oftalmologista, as falhas mais frequentes de uso relatadas pelo pacientes foram:

Insistir em colocar a lente sentindo desconforto no olho

Usar após o vencimento e apesar da dor ocular

Substituir a solução higienizadora por soro fisiológico no enxágue da caixa de lente

Na manutenção, 25% afirmaram não trocar a caixa de lente a cada quatro meses, e 30% armazenam as lentes e estojo no banheiro, local com maior concentração de fungos e bactérias no ar, devido à umidade.

Prevenção

O especialista afirma que as 11 regras para prevenir problemas na visão provocados por lente de contato são:

1. Lavar cuidadosamente as mãos antes de manipular as lentes

2. Usar soluções higienizadora tanto na limpeza quanto no enxágue das lentes e estojo

3. Friccionar as lentes para eliminar completamente os depósitos

4. Não usar soro fisiológico ou água na higienização

5. Retirar as lentes antes de remover a maquiagem ou aplicar spray no cabelo

6. Respeitar o prazo de validade das lentes

7. Guardar o estojo em ambiente seco e limpo

8. Jamais dormir com lentes, mesmo as liberadas para uso noturno



9.Interromper o uso a qualquer desconforto ocular e procurar o oftalmologista

10.Retirar as lentes durante viagens aéreas por mais de três horas

121.Não entrar no mar ou piscina usando lentes

Se você acha muito trabalhoso usar lente de contato, Leôncio revela que, de acordo com um estudo da Cochrane, a cirurgia refrativa para corrigir miopia, hipermetropia e/ou astigmatismo é mais segura que o uso de lentes, com o risco de infecção sendo de 0,02%. Outra vantagem de não usar lentes é a liberdade de dar um mergulho no mar ou piscina sem medo de passar o resto do verão no escuro.

A alternativa para quem tem alta miopia, isto é, acima de seis dioptrias, astigmatismo até quatro ou córnea fina, é o implante de uma microlente atrás da íris, parte colorida colorido do olho que eliminar o erro de refração mantendo seu olho completamente íntegro, finaliza.

