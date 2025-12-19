Planejando uma cirurgia oftalmológica? Veja os cuidados necessários

Com a proximidade do período de férias, cresce a busca por cirurgias oftalmológicas. O tempo livre e a possibilidade de repouso tornam dezembro e janeiro meses de maior movimento nos consultórios, mas o momento da cirurgia deve ser definido com base na saúde ocular do paciente e não apenas na conveniência da agenda.

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o Brasil realiza mais de 1 milhão de cirurgias oftalmológicas por ano, com a catarata respondendo pela maior parte dos procedimentos. A tendência é de aumento da demanda no verão, quando muitos pacientes aproveitam o recesso para realizar intervenções que exigem alguns dias de acompanhamento.

Entre os procedimentos mais procurados estão cirurgia refrativa, de catarata e blefaroplastia. “Nas férias, observamos maior procura por cirurgias refrativas e de catarata, que costumam ter boa recuperação quando o paciente segue as orientações médicas. A blefaroplastia também ganha destaque nesse período por ser um procedimento que requer alguns dias de repouso inicial, o que o recesso facilita”, explica Victor Massote, vice-diretor clínico do Oculare Hospital de Oftalmologia.

Mesmo com essa procura maior, a indicação cirúrgica deve estar apoiada em consultas regulares ao longo do ano. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia estima que até 80% dos casos de perda de visão poderiam ser evitados com diagnóstico precoce, reforçando o papel da medicina preventiva.

A etapa pré-operatória também merece atenção. “Antes de marcar a cirurgia, é essencial realizar os exames que avaliam a saúde dos olhos e definem a técnica mais adequada. Além disso, o paciente deve informar seus planos de viagem, já que exposição ao sol, praia, piscina e ambientes com poeira podem exigir cuidados específicos no início da recuperação”, destaca o especialista.

Ao considerar uma cirurgia oftalmológica no verão, é fundamental que a decisão esteja alinhada à avaliação médica e ao planejamento adequado do pós-operatório. Com acompanhamento profissional e orientação precisa, o recesso pode ser um momento oportuno para cuidar da visão com segurança.

