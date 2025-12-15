Como controlar a raiva em momentos de estresse?

Situações de conflito são parte da vida, mas é a forma como reagimos a elas que define o desfecho. A fúria pode ser gerada no trânsito, no ambiente de trabalho ou até mesmo dentro de casa. Aprender a identificar e a lidar com esses sentimentos é uma habilidade que faz bem para a saúde mental de todos ao redor, inclusive você mesmo.

A raiva é uma emoção natural, geralmente uma resposta a uma ameaça ou frustração. Porém a maneira como ela é expressada pode gerar um problema ainda maior. Quando a reação é desproporcional, agressiva e impulsiva, os resultados podem ser devastadores, interna e externamente.

Controlar um impulso de raiva exige prática e autoconhecimento. Existem técnicas simples, que podem ser aplicadas em momentos de alta tensão, para evitar que a situação se agrave. O objetivo é criar um espaço entre o estímulo e a resposta, permitindo uma reação mais racional e menos impulsiva. Confira a seguir algumas dicas práticas para aplicar no dia a dia.

Identifique os gatilhos

O primeiro passo é entender o que provoca a irritação. É uma pessoa específica? É uma situação esporádica? É um problema recorrente? Reconhecer o problema pode permitir evitar essas situações.

Faça uma pausa

Quando sentir a raiva subir, afaste-se do local ou da conversa por alguns minutos. Alguém já te disse para respirar fundo e contar até dez? Apesar de serem recomendações muito comuns, essas técnicas realmente podem acalmar, pois ajudam a diminuir a frequência cardíaca e a regular o sistema nervoso.

Mude o foco

Se o problema não tiver como ser resolvido imediatamente, desviar a atenção pode fazer bem, com ações como sair para caminhar, ouvir uma música relaxante e ligar para um amigo para conversar sobre outro assunto. Mudar o ambiente físico e mental ajuda a quebrar o ciclo da raiva.

Comunique-se de forma clara

Após se acalmar, expresse sua frustração de maneira assertiva, mas não agressiva. Use frases que comecem com "eu me sinto" no lugar de acusações. Por exemplo, "eu me sinto desrespeitado quando isso acontece" funciona melhor do que "você sempre faz isso".

Leia Mais

Busque ajuda profissional

Se os episódios de raiva são frequentes e intensos e causam problemas nos relacionamentos ou no trabalho, é importante procurar um profissional. Psicoterapeutas, por exemplo, oferecem formas lidar com as emoções de forma construtiva.

Em casos de urgência, especialmente se a raiva estiver associada a pensamentos de violência contra si ou outros, não hesite em procurar ajuda imediata. Serviços como o Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo telefone 188, e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) oferecem suporte gratuito.

Lidar com a raiva de maneira saudável não significa suprimi-la, mas, sim, compreendê-la e canalizá-la de forma positiva. Ao adotar essas estratégias, é possível transformar uma emoção potencialmente destrutiva em uma força para a mudança, protegendo a si mesmo e os outros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata