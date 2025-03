Trinta segundos que mudam a vida

Você já se arrependeu de algo que disse ou fez no calor do momento? Uma resposta ríspida, uma decisão impulsiva, uma compra desnecessária, um gesto impensado. Logo depois, surge aquela sensação incômoda de que poderia ter agido de outra forma. O que muitos não sabem é que apenas 30 segundos podem ser suficientes para interromper esse ciclo e recuperar o controle sobre nossas reações.



A impulsividade é uma característica natural do ser humano. Nossa biologia nos preparou para reagir rapidamente a estímulos – um resquício dos tempos em que precisávamos decidir entre lutar ou fugir para sobreviver. No entanto, no mundo moderno, em que os desafios raramente envolvem predadores, essa resposta automática pode nos trazer problemas. Felizmente, a ciência mostra que existe um intervalo entre o estímulo e a resposta, um pequeno espaço de tempo que, quando bem utilizado, pode transformar a maneira como agimos e vivemos.



A neurocientista Jill Bolte Taylor explica que uma emoção intensa dura, em média, 90 segundos no corpo. Isso significa que, se conseguirmos esperar sem alimentar essa emoção com pensamentos repetitivos, ela tende a se dissipar naturalmente. Ou seja, aquele ímpeto de gritar, enviar uma mensagem atravessada ou tomar uma decisão precipitada pode perder força se dermos a nós mesmos um pequeno intervalo antes de agir.



Outros estudos apontam que uma pausa de apenas 30 segundos já é suficiente para ativar o córtex pré-frontal – a área do cérebro responsável pelo raciocínio lógico e pelo controle das emoções. Esse breve momento de espera permite que o sistema nervoso saia do estado de alerta e recupere o equilíbrio. Em vez de reagirmos no piloto automático, ganhamos a oportunidade de escolher uma resposta mais consciente e estratégica.



E como trazer essa pausa para o nosso dia a dia? Uma técnica simples e eficaz, usada na Terapia Cognitivo-Comportamental, é o método STOP:



• S – Stop (Pare): Interrompa a ação antes de reagir impulsivamente.



• T – Take a breath (Respire): Inspire e expire profundamente.



• O – Observe (Observe): Perceba suas emoções e pensamentos sem julgá-los.



• P – Proceed (Prossiga): Escolha conscientemente como deseja responder à situação.



Além disso, a respiração profunda por 30 segundos é uma ferramenta poderosa para acalmar a mente e o corpo. Estudos indicam que essa prática ativa o sistema nervoso parassimpático, reduzindo a liberação de hormônios do estresse e favorecendo um estado de maior clareza mental.



Uma técnica de respiração especialmente útil nesses momentos é a respiração em quatro tempos:

• Inspire contando até quatro.



• Segure o ar nos pulmões por mais quatro tempos.



• Expire lentamente contando até quatro, como se estivesse soprando uma vela.



• Permaneça no vazio, ‘sem ar’, por quatro tempos.



• Repita esse ciclo três vezes.



Imagine quantas discussões poderiam ser evitadas, quantas palavras desnecessárias deixariam de ser ditas e quantos erros poderiam ser poupados se adotássemos esse hábito simples. Pausar antes de reagir não é um sinal de fraqueza ou hesitação, mas sim de domínio emocional.



Como disse Confúcio, "aquele que domina a sua cólera domina o seu pior inimigo". A raiva, a frustração, o impulso, essas emoções podem nos levar a agir de maneiras que prejudicam a nós mesmos e aos outros. Mas, ao aprendermos a controlar essas emoções, conquistamos o domínio sobre nós mesmos, o que é a maior de todas as vitórias.



Na próxima vez que sentir o impulso de agir no calor do momento, experimente contar devagar até 30 ou praticar a respiração em quatro tempos. Essas pequenas ações podem ser grandes aliadas em momentos de tensão. Esse breve intervalo pode significar a diferença entre o arrependimento e a sabedoria, entre a impulsividade e a maturidade. Porque, no fim das contas, não são as emoções que definem quem somos, mas a maneira como escolhemos lidar com elas.



Comece hoje mesmo a praticar a pausa consciente e observe como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua vida. Permita-se ter o controle de suas reações e emoções. Afinal a verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher nossas respostas, e não em sermos reféns de nossos impulsos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.