Pare de colecionar contatos: aprenda a construir um networking

No mundo profissional contemporâneo, o networking se destaca como uma ferramenta indispensável para o sucesso. Mas, afinal, o que é networking? Trata-se da prática de construir e manter uma rede de contatos profissionais, com o objetivo de promover a troca de informações, conhecimentos, oportunidades e apoio mútuo. Contudo, é fundamental compreender que o networking com propósito transcende a mera troca de cartões de visita ou a busca por contatos apenas em momentos de necessidade.





A essência do networking reside na construção de relacionamentos autênticos e significativos, alicerçados em valores compartilhados, interesses em comum e objetivos profissionais alinhados. Uma pesquisa da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, reforça essa perspectiva, ao demonstrar que a qualidade das conexões supera a quantidade: ter conexões profundas com cinco bons contatos é mais valioso do que conhecer superficialmente 500 pessoas. A quantidade de conexões não garante resultados; o que realmente impulsiona a carreira é a qualidade dos relacionamentos construídos.





NOVAS OPORTUNIDADES





O networking com propósito abre portas para novas oportunidades de emprego, parcerias e projetos, permite trocar conhecimentos, experiências e insights com outros profissionais, cria uma rede de apoio que oferece suporte e orientação em momentos desafiadores e impulsiona o crescimento profissional e pessoal, por meio do aprendizado e da troca de experiências.





Para construir um networking com propósito, é fundamental definir seus objetivos, ser autêntico, agregar valor, cultivar relacionamentos e participar de eventos da sua área. Use também as redes sociais, como o LinkedIn, para se conectar com profissionais, participar de grupos de discussão e compartilhar conteúdos relevantes.





COMPARTILHE EXPERIÊNCIAS





O networking é uma via de mão dupla: esteja disposto a ajudar seus contatos, compartilhar conhecimentos e experiências e contribuir para o sucesso deles. Nada adianta procurar as pessoas apenas quando se precisa de algo. As relações são construídas e alimentadas com tempo, dedicação e reciprocidade. Mantenha presença com seus contatos, envie mensagens, convide para um café e esteja presente na vida profissional deles. Ao construir um networking com propósito, você não está apenas impulsionando sua carreira, mas também construindo um legado, gerando um impacto positivo na vida de outras pessoas e construindo um futuro profissional mais promissor.





Outro estudo relevante, conduzido pela Universidade de Stanford, também nos EUA, revelou que a maioria das oportunidades de emprego surge por meio de conexões pessoais, muitas vezes envolvendo "laços fracos", ou seja, pessoas que conhecemos superficialmente. Isso ocorre porque os laços fracos conectam você a redes sociais diferentes, expondo-o a informações e oportunidades que seus laços fortes podem não ter, reforçando a importância de expandir nossa rede de contatos, mantendo um equilíbrio entre a qualidade e a quantidade de nossas conexões.





Comece a construir seu networking com propósito hoje mesmo: defina seus objetivos, seja autêntico, agregue valor, cultive relacionamentos e expanda sua rede de contatos. Networking não é apenas sobre conectar pessoas. É sobre conectar pessoas com pessoas, pessoas com oportunidades e pessoas com ideias e ideais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.