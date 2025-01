Você está confortável ou simplesmente com medo de mudar?

SIGA NO

Comunicadora, trabalha com desenvolvimento humano, atuando em terapia sistêmica, mentoria positiva e coaching de vida e carreira



A "zona de conforto" é um conceito amplamente discutido quando falamos de desenvolvimento pessoal e profissional. Curiosamente, essa zona de confortável só tem mesmo o nome . Ela é aquele espaço onde nos sentimos seguros, com uma rotina previsível, sem grandes riscos ou desafios. Mas, com o tempo, o que parece proteção se transforma em estagnação, gerando insatisfação e um sentimento de vazio. A verdade é que permanecer nessa zona por muito tempo pode ser mais perigoso do que sair dela.



É aí que entra a provocação: que tal começarmos a enxergar a “zona de desconforto” como o território onde o crescimento acontece? Apesar de seu nome assustador, a zona de desconforto é um campo fértil para mudanças significativas, onde testamos nossas habilidades, aprendemos coisas novas e enfrentamos desafios que nos fortalecem.



Se olharmos para o processo de mudança, podemos dividi-lo em quatro etapas principais:

Zona de Conforto: representa o estado inicial, onde as coisas estão sob controle, mas também limitadas.



Zona de medo: o primeiro contato com o desconhecido gera ansiedade, dúvidas e até a famosa síndrome do impostor. Aqui, é comum surgirem pensamentos como “E se eu fracassar?” “Eu não vou dar conta”. “Eu não tenho capacidade”.



Zona de aprendizado: com persistência, avançamos para um espaço onde começamos a adquirir novas competências, resolver problemas e enxergar possibilidades antes invisíveis.

Zona de Crescimento: o objetivo final. Aqui, criamos novos hábitos, alcançamos metas e expandimos nossos horizontes.



Essa jornada, embora desafiadora, é essencial para quem deseja evoluir.



Sair da zona de conforto não é apenas uma decisão emocional, mas também um processo neurobiológico. Quando nos expomos a situações novas, nosso cérebro libera dopamina, o hormônio da recompensa, que nos estimula a buscar novas experiências. Além disso, a neuroplasticidade – a capacidade do cérebro de se reorganizar – é ativada, permitindo que formemos novas conexões neurais.



Por outro lado, é normal sentir resistência. O cérebro humano, projetado para poupar energia, prefere padrões já conhecidos, revelando um dos vários motivos pelos quais mudar parece tão difícil. Mas com consistência e pequenos passos, conseguimos reprogramar nossa mente para aceitar o novo como parte do processo.





Para encarar o desconforto, crie estratégias:





Estabeleça pequenas metas: divida grandes objetivos em passos menores e mais manejáveis. A constância é mais importante do que a velocidade.





Aceite o erro como parte do processo: o fracasso não é um sinal de incapacidade, mas de aprendizado. Thomas Edison, ao criar a lâmpada, afirmou: “Eu não falhei. Apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam”.





Adote o aprendizado contínuo: esteja sempre disposto a aprender algo novo, seja por meio de cursos, leituras ou experiências do dia a dia.





Pratique o desconforto controlado: faça pequenos experimentos que tirem você da rotina, como mudar o caminho para o trabalho ou experimentar um alimento novo.



A transição entre a zona de conforto e a zona de crescimento pode ser comparada a atravessar uma ponte que liga o conhecido ao desconhecido. Muitas vezes, é no desconforto que descobrimos nossa verdadeira força. Como escreveu Viktor Frankl, já citado nesta coluna: “Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos”.



Então, ao começar este novo ano, pergunte-se: Estou realmente confortável ou apenas com medo de mudar? Qual o ganho secundário que tenho permanecendo onde estou?



Todo grande avanço começa com um primeiro passo. Dê esse passo, mesmo que pequeno, e permita-se explorar a sua zona de desconforto – é lá que o seu melhor está esperando para ser descoberto.