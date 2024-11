A mentoria é útil em diversos contextos: no desenvolvimento de carreira, no aprimoramento de habilidades, no fortalecimento da autoconfiança ou até mesmo na busca por equilíbrio pessoal





A palavra mentoria tem suas raízes na mitologia grega, representada pelo personagem Mentor, amigo e conselheiro de Ulisses, que assumiu a responsabilidade de orientar o jovem Telêmaco. Essa figura não apenas transmitia conhecimentos, mas também oferecia apoio emocional e guiava o discípulo em momentos desafiadores. Séculos depois, o conceito de mentoria permanece vivo, traduzido em uma prática poderosa de desenvolvimento humano e profissional.







Mas o que é, afinal, a mentoria? Trata-se de um processo intencional e estruturado em que uma pessoa mais experiente - o mentor - compartilha conhecimento, experiências e perspectivas com outra pessoa - o mentorado. Não é apenas ensinar técnicas ou oferecer conselhos; é criar um espaço seguro para diálogo, reflexão e ação, ajudando o mentorado a encontrar as próprias respostas, superar desafios e alcançar objetivos.



A mentoria é útil em diversos contextos: no desenvolvimento de carreira, no aprimoramento de habilidades, no fortalecimento da autoconfiança ou até mesmo na busca por equilíbrio pessoal. Seus princípios fundamentais incluem confiança, empatia, reciprocidade e compromisso. É um relacionamento de parceria, no qual ambos crescem e aprendem.



Como costumo dizer: só podemos conduzir as pessoas pelos caminhos que já percorremos.



Esse processo é mais do que uma transmissão de conhecimento; é uma troca rica e significativa que gera transformação. O mentor não fornece soluções prontas, mas ajuda o mentorado a ampliar sua visão e identificar os recursos que já possui para traçar seu próprio caminho. Esse é um dos motivos pelos quais a mentoria tem se mostrado tão eficaz: ela respeita a individualidade de cada um, enquanto oferece suporte para o desenvolvimento contínuo



Minha trajetória como terapeuta, coach e mentora tem sido marcada por momentos em que a troca com mentorados se tornou uma fonte mútua de aprendizado. Cada história, cada desafio e cada conquista compartilhada me ajudaram a consolidar a crença de que mentoria é uma via de transformação para ambos os lados. A partir dessa vivência, compreendi que a verdadeira força de um mentor está em sua capacidade de ouvir, compreender e caminhar ao lado do outro, fortalecendo-o para que possa alcançar seus sonhos. É um processo que permite que cada pessoa encontre seu próprio caminho e desenvolva todo o seu potencial.



É com essa perspectiva que celebro o lançamento do livro "Nós por elas: mentores que transformam vidas", promovido pelo Instituto Vasselo Goldoni (IVG). Essa obra transcende a ideia de uma simples coletânea de histórias de sucesso. Ela reúne a essência da mentoria como ferramenta de empoderamento, autoconhecimento e transformação.



Nas páginas do livro, encontramos ferramentas práticas e estratégias que têm ajudado mentores a impactar positivamente a vida de milhares de mulheres, promovendo confiança e impulsionando suas carreiras. Mais do que técnicas, é um convite para refletir e agir, mostrando que a verdadeira transformação só acontece quando colocamos o aprendizado em prática.



Ter sido convidada a contribuir com essa obra foi uma honra e um reconhecimento do poder da mentoria em minha trajetória. Essa contribuição não é apenas um registro de experiências, mas também uma oportunidade de compartilhar o que acredito ser o mais valioso nesse processo: o impacto que um mentor pode gerar ao investir no crescimento do outro.



A mentoria é, também, uma jornada de impacto coletivo. Ao ajudar as pessoas a crescerem, criamos um efeito dominó que transforma comunidades e constrói uma sociedade mais justa e inclusiva. Por isso, te convido a participar do lançamento do livro amanhã (21/11), em São Paulo. Será uma oportunidade de celebrar, refletir e, quem sabe, se inspirar a começar sua jornada como mentor ou mentorado.



Como mentores, não caminhamos à frente, mas ao lado de nossos mentorados, lembrando que a mentoria é, acima de tudo, uma troca. Ao oferecer nossos passos como guia, redescobrimos nossa própria força, reforçamos nosso propósito e contribuímos para a construção de um mundo onde cada conquista individual se reflete em um impacto coletivo.



Que essa jornada inspire você a transformar e ser transformado.



Deixo aqui o link para aqueles que se interessarem no evento de lançamento e aquisição da obra: https://www.sympla.com.br/evento/nos-por-elas/2704136