Você já ouviu falar na química da felicidade? A busca pela felicidade é um desejo universal. Embora a felicidade seja um estado complexo influenciado por diversos fatores, existem alguns hormônios, também conhecidos como "quarteto da felicidade".

São substâncias químicas produzidas pelo nosso corpo e estão associadas a sensações de bem-estar, prazer e satisfação. Elas desempenham um papel fundamental na regulação do nosso humor, motivação e bem-estar geral. O quarteto é composto pela dopamina, oxitocina, serotonina e endorfinas, embora existam outros hormônios que, em conjunto, nos tragam uma sensação de satisfação e equilíbrio.





Dopamina: conquista e recompensa





Popularmente conhecida como o “hormônio do prazer”, ela é, na verdade, ligada à motivação e à recompensa. Estudos mostram que a dopamina é liberada quando alcançamos metas e superamos desafios, fazendo com que nos sintamos recompensados e incentivados a perseguir novos objetivos. Práticas como estabelecer pequenas metas diárias e se permitir celebrar cada conquista ajudam a aumentar a produção desse hormônio. Em nosso dia a dia, isso pode ser implementado com tarefas como completar um projeto no trabalho, praticar um hobby ou até arrumar a casa.





Oxitocina: hormônio do amor, da conexão e da paz interior





Comumente chamada de “hormônio do amor” ou “do vínculo social”, está associada a sentimentos de conexão e segurança em relacionamentos afetivos. Abraçar alguém, dar as mãos ou até brincar com um animal de estimação são formas de estimular a produção de oxitocina. Em um estudo publicado no Journal of Neuroscience, cientistas observaram que os níveis de oxitocina aumentam significativamente com o toque e com interações sociais positivas. Além disso, a prática da meditação se mostra uma excelente aliada para aumentar os níveis de oxitocina. Durante a meditação, nossa mente entra em um estado de relaxamento profundo que promove calma e bem-estar, aumentando esse hormônio e contribuindo para um sentimento de paz interior.





Serotonina: regulação do humor e paz interior





É fundamental para a regulação do nosso sono e humor, estando diretamente relacionada à sensação de bem-estar e de paz. A prática de exercícios físicos ao ar livre e a exposição à luz solar são excelentes métodos para aumentar a produção de serotonina. Estudos indicam que a meditação e a gratidão também são eficazes. Dedicar um momento diário para listar três coisas pelas quais somos gratos pode ajudar a elevar os níveis de serotonina, contribuindo para uma sensação mais ampla de contentamento e equilíbrio emocional.

Endorfinas: o alívio da dor





As endorfinas são conhecidas como o “analgésico natural” do corpo, pois atuam no alívio de dores e na promoção de euforia. A prática de exercícios físicos intensos, como corrida, dança ou esportes em geral, é uma maneira eficaz de liberar endorfinas, o que explica a sensação de bem-estar que muitas pessoas sentem após essas atividades. Um estudo publicado na Harvard Health confirmou que a liberação de endorfinas durante o exercício físico reduz a percepção de dor e promove um estado de euforia, o chamado “barato do corredor”. Além do exercício físico, o consumo moderado de pequenas porções de chocolate meio amargo pode contribuir para a liberação de endorfinas. Rir também é uma prática que aumenta a produção de endorfinas - então - que tal assistir a uma comédia ou passar um tempo com amigos que nos fazem rir?





Procure refletir: quais atividades lhe trazem mais alegria? Quais são as pessoas que lhe inspiram? Quais são seus valores mais importantes? O que você pode fazer hoje para se sentir mais feliz?





Nosso cuidado com o bem-estar pode ser construído com pequenas ações e intenções no dia a dia. A compreensão de como esses hormônios atuam nos dá a oportunidade de criar uma rotina que nos fortalece emocionalmente e nos coloca em um ciclo positivo de motivação e prazer.





Como disse Aristóteles, “A felicidade depende de nós mesmos.” Cuidar de nossos níveis hormonais é, em última instância, uma escolha consciente de investir naquilo que nos traz verdadeira satisfação e alegria.