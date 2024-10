Vivemos em uma sociedade que nos impõe constantemente expectativas e cobranças. Desde cedo, somos condicionados a buscar aprovação externa — boas notas, o emprego ideal, a família perfeita. No entanto, à medida que o tempo passa, muitos de nós percebemos que essa busca incessante pelo "dever" nos afasta de quem realmente somos. A necessidade de agradar a todos e de alcançar a perfeição torna-se um fardo, e é nesse momento que a reflexão sobre a frase "eu não tenho que..." emerge como forma libertadora de viver.

Essa frase, por mais simples que pareça, carrega um poder imenso. "Eu não tenho que agradar todo mundo", por exemplo, nos lembra que nossas escolhas não precisam ser guiadas pelo julgamento dos outros. Ao nos permitirmos dizer "não" ao que nos desgasta, abrimos espaço para dizer "sim" ao que realmente importa. E quando nos damos o direito de falhar reconhecemos que "eu não tenho que ser perfeito". Nossas imperfeições fazem parte de nossa humanidade.

Além disso ("eu não tenho que estar sempre disponível"), essa postura é essencial para estabelecer limites saudáveis. Estar sempre disponível para os outros nos deixa esgotados e nos impede de cuidar de nós mesmos.

Porém, é importante também não transitar nos extremos. Precisamos ter cuidado para não confundir liberdade com negligência das responsabilidades que são necessárias para o nosso crescimento e bem-estar. Há momentos em que precisamos fazer coisas que não são necessariamente agradáveis, mas que nos ajudam a alcançar objetivos maiores. Seja no trabalho, nas relações pessoais ou consigo mesmo, é imprescindível reconhecer e impor limites, mas também entender que há momentos em que é preciso agir, mesmo que não desejemos.

Certa vez, recebi um jovem no consultório que se sentia paralisado pela ideia de "ter que fazer" algo. Ele relatava que, ao ouvir a frase "você tem que", um gatilho emocional era ativado. Isso lhe remetia a uma infância repleta de cobranças e pressões da mãe, que repetia constantemente "Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo". Já aos 25 anos, ele não conseguia avançar na vida, pois sentia que "não tinha que fazer nada". Esse exemplo ilustra a importância de equilibrar nossas percepções sobre o que é necessário e o que é opcional.

• Para evitar esse tipo de bloqueio, gosto de dividir as responsabilidades em cinco categorias:

• Eu tenho que...: aquilo que é realmente essencial

• Eu preciso de...: as necessidades reais que sustentam nossa vida e bem-estar

• Eu quero...: os desejos que nos impulsionam e dão sentido à nossa vida

• Eu não posso...: os limites que precisamos respeitar para nossa proteção

• Eu não gosto de...: os desconfortos que podemos evitar ou ressignificar

Um exercício prático para reorganizar as obrigações é fazer uma lista do que você sente que precisa fazer e questionar cada item: "Isso é realmente importante para mim? O que aconteceria se eu não fizesse isso?". Muitas vezes, ao fazer essa reflexão, percebemos que algumas obrigações podem ser flexibilizadas ou até eliminadas. No entanto, é essencial também reconhecer que algumas delas, mesmo não sendo agradáveis, são necessárias para atingir o que queremos.

Outro passo fundamental é comunicar seus limites de forma clara. Explicar aos outros até onde você está disposto a ir, sem culpa, ajuda a criar relações mais saudáveis. Você tem o direito de dizer "não", e isso é um investimento em sua saúde mental e emocional. Ao estabelecer limites, você está cuidando de si mesmo, respeitando seu próprio tempo, e preservando sua energia para o que realmente importa.

Liberar-se das obrigações autoimpostas significa reavaliar o que é essencial, abrir mão do que gera desgaste e focar no que promove crescimento pessoal e equilíbrio. Como dizia Albert Camus: “A verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente”. Ele nos lembra da importância de viver plenamente o agora, fazendo escolhas conscientes e deixando para trás pressões desnecessárias.

Portanto, você não precisa agradar a todos, não precisa ser perfeito, e não precisa estar sempre disponível. O que você realmente precisa é respeitar seus limites, acolher suas imperfeições e fazer o que é necessário para alcançar seus objetivos. Acredito ser esse o caminho para uma vida mais equilibrada e autêntica, guiada por suas verdadeiras prioridades, sem se deixar aprisionar pelas expectativas alheias.

E você, o que "não tem que" fazer mais para se aproximar de quem realmente é?