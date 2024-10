Hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que vivi nas minhas últimas férias: o poder limitante da fofoca e do medo, em nosso crescimento pessoal.

Estava visitando a Bodega El Enemigo e, no início do passeio, uma das visitantes interrompeu o guia questionando-o sobre o motivo do nome 'El Enemigo'. Ele mal teve tempo de responder, e ela já começou a expor suas suposições — baseadas em fofocas e especulações, que envolviam desde traições até conflitos familiares.

Assim que ela terminou, o guia gentilmente se pronunciou: muito se fala sobre a origem do nome, mas, para começar, vamos esclarecer que 'El Enemigo' é o nome da vinícola de Alejandro Vigil (enólogo-chefe da Catena Zapata) e Adrianna Catena (enóloga e filha de Nicolás Catena Zapata). Esses dois amigos e colegas de trabalho desenvolveram juntos o projeto da criação da Bodega El Enemigo.

A escolha do nome surge, na verdade, de uma conversa com Nicolás Catena, como Alejandro Vigil relatou em sua entrevista à revista Adega: 'Foi feita uma degustação às cegas do vinho Nicolás Catena 2001, e cada enólogo e consultor fez sua própria mistura. Nicolás me pediu para fazer uma, e, embora eu relutasse, acabei fazendo. Naquela degustação às cegas, a minha mistura venceu.

A história continuou, e, quando fui nomear o El Enemigo, não sabia que nome dar. Foi então que Nicolás Catena me perguntou: "Como você fez aquele vinho?" Eu respondi: "Brincando, como um jogo, sem ter nada a perder, nem saber o que poderia ganhar, como uma criança." Ele então me disse: "Quando você é criança, não tem medo. Nunca pensa nas consequências. Só pensa na diversão imediata. Você sobe numa árvore sem pensar que pode cair e se machucar". E completou: "O pior inimigo do homem é o medo de mudar, de fazer coisas novas. Porque ele é limitador e, à medida que você cresce, isso vai se intensificando. Quebre paradigmas com esse inimigo e relembre aquele momento". Isso foi em 2008.'

Essa história está representada em suas garrafas, onde encontramos o desenho de um homem confrontando o dragão, que é ao mesmo tempo, parte de seu próprio corpo, e no contra-rótulo, a frase: 'No final do caminho, você só se lembra de uma batalha, aquela que travou consigo mesmo, o verdadeiro inimigo'. ( Traduzido)

Vejam que incrível essa provocação.

Em nossas vidas, muitas vezes nos deparamos com desafios externos que parecem intransponíveis. Contudo, a maior batalha que travamos é contra as sombras que habitam em nosso interior — um inimigo invisível, silencioso e implacável: nossos próprios medos. Esses dragões internos, enraizados em nossas mentes, nos aprisionam em padrões de pensamento limitantes e nos impedem de alcançar nosso pleno potencial.

Imaginem se Alejandro não tivesse vencido seu dragão e se desafiado a participar dessa criação? E nós? Quantas vezes nos deixamos paralisar por nossos medos? Quantas vezes permitimos que eles corroam nossa autoestima e nos levem a sabotar nossas próprias oportunidades? E você? Quais são seus maiores medos? Como esses medos afetam sua vida? O que você pode fazer para superá-los?

Superar nossos medos não é uma tarefa fácil, mas é fundamental para alcançarmos a felicidade e a realização pessoal. Quando permitimos que o medo guie nossas decisões, renunciamos a experiências enriquecedoras e a relacionamentos significativos.

Outro ponto que me chamou a atenção foi o poder limitante da fofoca. Fiquei me perguntando: se nos resumíssemos às explicações da visitante que participou da visita conosco, quanto conhecimento seria perdido? Quanta oportunidade de aprendizado seria desperdiçada?

Em um primeiro momento, a fofoca pode parecer um mecanismo de conexão social. Compartilhar informações sobre os outros nos permite criar laços, gerar identificação e pertencimento a um grupo. A sensação de estar 'por dentro' das novidades e de fazer parte de um círculo de confiança pode ser bastante gratificante. No entanto, por trás da máscara da curiosidade, a fofoca revela uma série de motivações mais profundas. A necessidade de atenção, o desejo de se sentir superior, a insegurança, a inveja e a busca por aprovação são apenas alguns dos impulsos que nos levam a compartilhar informações sobre os outros. Ao fofocar, não apenas prejudicamos a reputação alheia, mas também limitamos nosso próprio crescimento, ao nos concentrarmos no externo em vez de trabalhar nosso desenvolvimento interno. É uma armadilha que nos impede de ver além das aparências e de cultivar conexões verdadeiramente autênticas."

Concluindo, tanto o medo quanto a fofoca têm o poder de limitar nosso crescimento pessoal e nos afastar de experiências significativas. O medo nos impede de explorar novas oportunidades e nos mantém presos a padrões antigos, enquanto a fofoca nos distrai do autoconhecimento, distorcendo nossa percepção dos outros e de nós mesmos. Para quebrar esses ciclos, é fundamental enfrentar nossos medos e evitar cair nas armadilhas da superficialidade, buscando sempre o desenvolvimento interno e a verdade em nossas relações e escolhas.

Lembrem-se, a mudança começa dentro de nós mesmos. Ao nos transformarmos, contribuímos para a transformação do mundo ao nosso redor.