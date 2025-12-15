Acidentes domésticos: enfermeira orienta como agir em diferentes situações

Noções básicas de primeiros socorros podem aumentar a taxa sobrevivência e reduzir o risco de sequelas até a chegada de ajuda profissional. São minutos críticos, e até segundos, que muitas vezes determinam o desfecho de uma emergência.

A enfermeira Josei Karly S. C. Motta, coordenadora do curso de enfermagem da Estácio BH, separou orientações de como agir ao presenciar cada tipo de acidente, especialmente quando envolvem crianças e idosos.

Queda

“Ao presenciar uma queda, mantenha a calma e observe a situação. Não mova a pessoa, pois pode haver fraturas ou lesões na coluna. Verifique se ela está consciente e pergunte como se sente”, orienta. “Se notar sinais como dor intensa, deformidade nos membros, sonolência, vômitos ou sangramento na cabeça, acione imediatamente o Samu pelo número 192.”

“Em casos leves, higienize as escoriações com água e sabão e proteja com um curativo limpo. Em idosos, mesmo que não apresentem sintomas, procure avaliação médica, pois as quedas podem ocultar fraturas internas”, sugere.

Corte profundo

“Pressione o local com gaze ou pano limpo. Eleve o membro, se possível, para ajudar a reduzir o sangramento.” A especialista lembra que não se deve utilizar algodão, álcool ou pomadas, e nem assoprar a ferida, pois isso aumenta o risco de infecção.

“Após controlar o sangramento, cubra com um curativo limpo e procure um pronto atendimento. Se houver objeto cravado, não tente retirar. Verifique a vacina contra tétano, que deve estar em dia”, destaca Josei.

Queimadura

“Resfrie a área queimada com água corrente por 10 a 15 minutos. Nunca utilize gelo, manteiga, pasta de dente ou produtos caseiros. Não estoure bolhas, cubra com uma gaze limpa. Procure atendimento imediato se a queimadura for extensa ou atingir áreas sensíveis (rosto, mãos, pés, genitais). Se a roupa estiver grudada na pele, não tente removê-la”, descreve a enfermeira.

Engasgo

“Primeiramente, avalie a situação. Confirme se há obstrução total (não consegue tossir, chorar ou respirar). Nunca introduza os dedos na boca se o objeto não estiver visível”, enfatiza Josei. Ela também orienta acionar o Samu (192) imediatamente e fazer a manobra de Heimlich. Confira o passo a passo:

Em adultos



Posicione-se atrás da vítima

Feche uma mão em punho e posicione-a acima do umbigo

Segure o punho com a outra mão e faça movimentos rápidos para dentro e para cima, como se quisesse “levantar” a pessoa

Repita até que o objeto seja expelido ou a vítima volte a respirar

Em bebês de até um ano

Alterne cinco pancadas nas costas com cinco compressões torácicas, usando a base da palma da mão no centro do peito (não apenas dois dedos, como antes).

Lembre-se que a posição correta é essencial:

Bebê apoiado de bruços sobre o antebraço

Cabeça mais baixa que o tronco para as pancadas

Depois, vire-o para cima para as compressões.

Em crianças acima de um ano

Alterne cinco pancadas firmes nas costas (entre as escápulas) com cinco compressões abdominais, repetindo até que o objeto seja expelido ou a vítima perca a consciência.

“Se perder a consciência, inicie reanimação cardiopulmonar (RCP) imediatamente”, orienta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia