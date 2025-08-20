Por que pode ser perigoso cortar os cílios?

Você sabe para que servem os cílios? Sem a proteção deles, os olhos ficam mais suscetíveis a irritações oculares causadas por partículas do ar, ressecamento, inflamação das pálpebras e até conjuntivite. Além de funcionarem como uma barreira física contra poeira, detritos e pequenos insetos, os cílios atuam como sensores e desencadeiam o reflexo de piscar quando algo se aproxima do olho. Outra de suas funções é limitar a evaporação das lágrimas, para ajudar a manter os olhos úmidos.



No entanto, uma nova moda nas redes sociais promete um visual mais limpo, masculino e com traços faciais mais definidos ao cortar os cílios. A chamada trend "cílios na régua" parece ser um sucesso, mas será que os participantes sabem dos riscos? Oftalmologista do Hospital de Olhos de Pernambuco (HOPE), Maria Cecília Remígio alerta que "os cílios mantêm os olhos seguros e funcionando adequadamente. Sem eles, ficamos mais vulneráveis a lesões e infecções oculares".





A médica explica que "geralmente os cílios demoram de seis a oito semanas para atingir seu comprimento máximo. Eles não crescem mais rápido, nem mudam sua estrutura natural e nem ficam mais espessos depois de cortados". De acordo com a especialista, "deixar eles muito curtos aumenta a possibilidade de trauma nas pálpebras e na própria base dos cílios, com risco de ocorrer o mau direcionamento dos mesmos, que podem se desviar para o globo ocular. Essa condição oftalmológica, em que os cílios crescem para dentro, é conhecida como triquíase e provoca muito desconforto".

A triquíase pode ser congênita, surgir a partir do nascimento ou ao longo da vida. Entre as causas estão inflamações crônicas das pálpebras, traumas, cirurgias, doenças autoimunes e infecções. "A pessoa sente dor, irritação, sensação de cisco no olho, vermelhidão e lacrimejamento excessivo. Podem ocorrer lesões na córnea e, nos casos mais graves, comprometimento da visão, sendo que o tratamento varia de acordo com a causa e a gravidade da condição," esclarece Maria Cecília.



"Nos casos mais leves, para alívio imediato, o oftalmologista pode fazer a remoção dos cílios com o auxílio de pinças e indicar o uso de colírios lubrificantes. Já nos quadros mais graves podem ser utilizadas técnicas para congelar ou destruir a raiz do cílio. A cirurgia é indicada nas situações mais complexas. Ao apresentar sintomas de triquíase, é muito importante que a pessoa procure um especialista para fazer uma avaliação e receber a indicação do tratamento mais adequado", recomenda a médica.

Cuidar dos cílios ajuda a prevenir doenças oculares. O ideal é fazer diariamente a higiene da região das pálpebras com água e shampoo neutro. A hidratação pode ser realizada com um creme facial suave ao redor dos olhos. Outros cuidados são evitar coçar ou esfregar os olhos e, caso tenha utilizado maquiagem, retirar o excesso com produtos hipoalergênicos. Mais do que realçar a beleza dos olhos, os cílios desempenham um importante papel para a manutenção da saúde ocular.

