Centro de BH recebe Blitz da Saúde nesta quarta-feira

A campanha Novembro Azul foi criada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, uma organização da sociedade civil brasileira e lançada em 2011 com o objetivo de fornecer informações e orientar os homens sobre a importância da prevenção, dos cuidados com a saúde e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Ao observar a campanha Outubro Rosa no Brasil, movimento internacional que mobiliza a sociedade contra o câncer de mama, o instituto decidiu criar uma campanha voltada exclusivamente para a saúde do homem, escolhendo, assim, o mês de novembro, que contém datas importantes para os homens: 17/11, Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata; e 19/11, Dia Internacional do Homem. Hoje, a Campanha Novembro Azul é o maior momento em prol da saúde do homem no Brasil.

Em 2025, o Novembro Azul alcança sua 14ª edição, abrangendo todo o país com engajamento de diversos públicos. A campanha é marcada pesquisas sobre a saúde masculina e por ações em eventos e nas ruas, que revelam as dificuldades enfrentadas pelos homens em cuidar de sua saúde. Também inclui escuta e orientação para os pacientes com câncer de próstata, informações sobre a doença, tratamento e reabilitação, visando esclarecer dúvidas e auxiliar na superação dos desafios enfrentados por esses homens.

O câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente entre homens no Brasil e a segunda maior causa de morte por câncer nessa população. A prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno permanecem como desafios significativos para o sistema público de saúde. O Novembro Azul tem promovido a conscientização sobre esses temas, ampliando o debate para outras questões de saúde masculina e incentivando o autocuidado e o acompanhamento médico regular.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), ocorrem cerca de 72 mil novos casos de câncer de próstata todos os anos, com aproximadamente 16 mil mortes pela doença. O câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, tem 90% de chances de cura.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a expectativa de vida dos homens no Brasil é, em média, cerca de sete anos menor do que a das mulheres por uma combinação de fatores, desde a exposição a comportamentos de risco até a menor frequência para consultar profissionais de saúde. Soma-se a isso, o fato de que 62% dos homens só procuram ajuda médica quando a dor e insuportável, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Lado a Lado pela vida.



‘Você tem muita vida pela frente’



Para a campanha de 2025, o mote Com o mote “Você tem muita vida pela frente”, a campanha estimula os homens a superarem o preconceito com o exame preventivo e a consultarem um médico.

Segundo Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, o objetivo da campanha 2025 é mostrar que os homens têm muita vida pela frente, desde que se tornem protagonistas de sua saúde. “Queremos mostrar que fazer o exame é um ato de amor por si mesmo, pela família, pelos filhos e pelos netos. Existe vida, e muita, depois do câncer”, destaca.



Com o conceito criativo assinado pela IDK, martech do Grupo WE, a campanha apresenta uma abordagem inédita e inspiradora: mostrar o lado positivo da vida após o diagnóstico. Em vez de focar no medo ou no tabu, a comunicação valoriza a coragem, o cuidado e o amor pela vida, lembrando que, quando descoberto cedo, o câncer de próstata tem 90% de chances de cura.

Blitz de Saúde

Em parceria com o Hospital das Clínicas e a Escola de Enfermagem da UFMG, o Instituto Lado a Lado pela Vida leva aos mineiros diversas atividades em saúde. Contaremos com aferição de pressão arterial, aferição de glicemia capilar, cálculo de IMC e informações nutricionais, orientações de saúde masculina, auriculoterapia e testagem rápida de ISTs. Tudo de forma gratuita.

Serviço

Blitz da Saúde



Data: 26 de novembro



Horário: 10h às 16h



Local: Calçada do Campus Saúde da UFMG – Avenida Prof. Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG