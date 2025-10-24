Homens também podem ter câncer de mama; entenda riscos e sintomas

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A campanha Outubro Rosa deste ano reforça que a conscientização sobre o câncer de mama deve incluir a todos, e isso significa falar sobre um diagnóstico que, embora raro, também afeta homens.

A doença em homens corresponde a cerca de 1% de todos os casos, mas a falta de informação e o preconceito levam a diagnósticos tardios, diminuindo as chances de sucesso no tratamento.

Homens também possuem tecido mamário, glândulas e ductos, estruturas que podem desenvolver células cancerígenas. A principal diferença é a ausência de hormônios como o estrogênio em níveis elevados, que, nas mulheres, é um fator de estímulo para a maioria dos tumores. Por isso, o rastreamento em homens não é uma prática comum.

O grande desafio é que os homens não costumam realizar o autoexame ou procurar um médico ao notar alterações na região do peito. Muitos associam os primeiros sinais a pelos encravados, espinhas ou lesões musculares, o que atrasa a investigação e o início do tratamento.

Fatores de risco para homens

Embora qualquer homem possa desenvolver a doença, alguns fatores aumentam a probabilidade. Conhecê-los é o primeiro passo para uma atenção redobrada à própria saúde. Fique atento se você se enquadra em algum destes grupos:

Idade avançada: a maioria dos diagnósticos ocorre em homens com mais de 60 anos.

Histórico familiar: ter parentes de primeiro grau, homens ou mulheres, com câncer de mama ou ovário aumenta o risco.

Mutações genéticas: alterações em genes como o BRCA1 e, principalmente, o BRCA2 estão fortemente associadas à doença.

Exposição à radiação: tratamentos anteriores com radioterapia na região do tórax podem ser um fator de risco.

Doenças hepáticas: condições como a cirrose podem alterar o equilíbrio hormonal, aumentando os níveis de estrogênio.

Obesidade: o excesso de gordura corporal também eleva os níveis de estrogênio no organismo.

Como identificar os sinais de alerta

A principal forma de detecção é a atenção ao próprio corpo. O autoexame é simples e pode ser feito durante o banho. O sinal mais comum é a presença de um nódulo ou caroço, geralmente indolor, atrás do mamilo ou na aréola. Veja o que observar:

Nódulo ou espessamento na mama ou na região da axila.

Retração ou afundamento do mamilo.

Vermelhidão, descamação ou feridas na pele da mama ou no mamilo.

Saída de secreção (líquido) pelo mamilo, que pode conter sangue.

Inchaço ou alteração no formato da mama.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.