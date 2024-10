Bastante comum entre as mulheres adultas, o câncer de mama ainda apresenta uma taxa de mortalidade muito grande e uma preocupação maior ainda. Entretanto, é pouco explorado como essa neoplasia afeta a população de homens transgêneros depois da transição.

Estudos indicam que o câncer de mama nesses homens pode ocorrer em uma idade mais jovem e, frequentemente, é receptor hormonal positivo de estrogênio e/ou progesterona. De acordo com Henrique Alkalay Helber, oncologista do Hcor, os homens transgêneros que recebem terapia hormonal com testosterona têm menos chance de desenvolver câncer de mama do que as mulheres cisgênero, mas mais do que os homens cisgênero.

“A incidência de câncer de mama em homens trans apresenta um risco reduzido após a mastectomia afirmativa de gênero, embora não seja eliminado completamente. A literatura sugere que, apesar da cirurgia, o tecido mamário residual pode ainda representar uma ameaça para o desenvolvimento da doença. Portanto, recomenda-se que os homens transgêneros continuem a ser monitorados para o câncer de mama, embora as diretrizes específicas de rastreamento ainda não estejam bem definidas”, explica.

Ainda assim, o especialista reforça que o rastreamento do câncer de mama deve ser individualizado, considerando a anatomia individual e remanescente, idade, uso de terapia hormonal, histórico médico e fatores de risco específicos, com atenção especial para aqueles que não realizaram mastectomia. “Mesmo que o risco de desenvolver câncer de mama seja menor do que em mulheres cis, ele não é inexistente.”





O tratamento é diferente?



A abordagem terapêutica geralmente segue princípios semelhantes aos aplicados em mulheres cisgênero, mas deve ser individualizada, levando em consideração tanto os aspectos oncológicos quanto as necessidades de afirmação de gênero. A mastectomia é regularmente realizada, mas se for feita somente para afirmação de gênero, pode não ser suficiente para o controle da neoplasia.

“A terapia endócrina, como tamoxifeno ou inibidores da aromatase (IA), é recomendada para casos em que o tumor se desenvolve por ser receptor hormonal positivo, mas também pode ser utilizada quimio e radioterapia de acordo com as características da doença. Não podemos esquecer do monitoramento contínuo e das considerações psicológicas. As pessoas que passam por transição de gênero precisam de um acompanhamento multidisciplinar para garantir que tanto os aspectos médicos quanto os de afirmação de gênero sejam adequadamente abordados”, pontua Henrique.





O especialista destaca que a terapia de reposição hormonal não é uma vilã. Quando administrada com cautela e respeito ao corpo do paciente, ela pode ser benéfica. "Entretanto, jamais pode ser utilizada por conta própria, e toda a transição deve ser acompanhada".

