Tintas e sprays para cabelo infantil são seguros?

Se você já esteve em festas de aniversário infantis, é provável que tenha visto animadores com sprays para colorir o cabelo da criançada. Isso também ficou comum nas escolas com o "dia do cabelo maluco", que incentiva a criatividade com penteados inusitados.

Mas, para que a brincadeira seja apenas sinônimo de alegria, os pais precisam ter atenção na hora de escolher os produtos. O uso de tintas e sprays inadequados pode provocar alergias, danificar os fios e causar irritações no couro cabeludo.

Ao colorir os cabelos, os produtos também entram em contato pele, o que requer atenção. Como explica a dermatologista Marcela Mattos, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a pele das crianças é mais fina. “A barreira imunológica ainda está em formação, sendo mais porosa e sensível. Então essa pele está mais suscetível a reações alérgicas.”

A principal recomendação é nunca usar tinturas ou tonalizantes de adultos. Marcela ainda lembra que não basta somente verificar se o produto possui o selo de “dermatologicamente testado” no rótulo. A médica conta que, muitas vezes, os produtos testados dermatologicamente foram testados apenas na pele do adulto, que tolera uma maior concentração de químicos.

O perigo da química capilar

Componentes como amônia e peróxido de hidrogênio, presente na água oxigenada, abrem as cutículas dos fios para “depositar” a cor. Parabenos, metais pesados e fragrâncias sintéticas também são comuns em produtos não específicos para o público infantil. Em cabelos mais jovens, o uso dessas substâncias pode resultar em ressecamento severo, quebra e até queda.

Por isso, a primeira regra é sempre optar por itens formulados especialmente para os pequenos.

Quais opções são seguras?

A boa notícia é que existem alternativas seguras, que saem com água e xampu. Os produtos temporários agem como uma maquiagem para o cabelo, desenvolvida para ser usada por algumas horas e removida sem complicações.

As melhores escolhas são:

Sprays coloridos temporários: verifique no rótulo se o produto é hipoalergênico, dermatologicamente testado e lavável. Aplique a uma distância de 10 a 15 cm do cabelo para evitar a inalação. Eles criam uma camada de cor sobre o fio, sem penetrar em sua estrutura

Giz de cabelo (hair chalk): é uma opção prática e divertida. O giz funciona como uma pintura superficial, que adere ao cabelo e sai na primeira lavagem

Gel colorido: além de fixar o penteado, adiciona cor de forma segura. Procure por géis à base de água e sem álcool na composição para evitar o ressecamento dos fios

Rímel para cabelo: ideal para fazer mechas coloridas e detalhes precisos no penteado. A aplicação é controlada e a remoção é simples

Cuidados antes e depois da brincadeira

Mesmo com produtos seguros, é recomendado fazer um teste de alergia. Basta aplicar uma pequena quantidade do produto na pele, atrás da orelha ou no antebraço da criança, por exemplo. Aguarde algumas horas para verificar se ocorre alguma reação, como vermelhidão ou coceira.

Na hora da aplicação, proteja as roupas com uma toalha e evite o contato direto do produto com o couro cabeludo.

Após a festa, é fundamental lavar o cabelo com um xampu suave para remover completamente os resíduos. Dormir com a tinta nos fios pode manchar o travesseiro e roupa de cama, além de causar irritações na pele.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta matéria, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

