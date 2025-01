O peróxido de hidrogênio pode ser usado para aplicações médicas, incluindo a desinfecção de feridas e o clareamento dental. No entanto, é falso que o composto químico possa ser usado para tratar o câncer, ao contrário do que afirmam publicações visualizadas milhares de vezes nas redes sociais desde o final de dezembro de 2024.

As postagens são baseadas em falas de Bryan Ardis, um quiroprata aposentado, mas não há evidências de que o peróxido de hidrogênio possa curar qualquer tipo de câncer e ingerir a solução pode ser prejudicial ou até mesmo fatal, segundo autoridades de saúde.

"Mais uma confirmação. Peróxido de hidrogênio cura canceres", é a frase sobreposta a um vídeo compartilhado no Instagram (1,2), em que um homem fala com outro sobre as supostas aplicações do composto químico.

Algumas das postagens identificam esse homem como Bryan Ardis, um quiroprata norte-americano que apresenta um podcast sobre supostas "soluções comprovadas de saúde natural". Uma consulta à sua conta no Instagram identificou o mesmo vídeo publicado em 27 de dezembro de 2024.

Na gravação, Ardis diz: "Você tem que pegar o livro ‘The One-minute Cure’ e começar a dar peróxido de hidrogênio alimentício para ela, via oral. Sabe-se que ele cura quase todo tipo de câncer no mundo. E se você estudar comigo, vai aprender o porquê".

O livro mencionado, lançado em 2008, afirma que a maioria das doenças, incluindo câncer, AIDS, diabetes e Alzheimer, podem ser curadas com o uso de peróxido de hidrogênio.

Ardis continua, recomendando que pacientes com câncer apliquem um adesivo de nicotina e misturem de três a quatro gotas de peróxido de hidrogênio de"grau alimentício"na água, aumentando gradualmente a dosagem. Ele também menciona o nome de uma empresa que vende peróxido de hidrogênio.

O trecho também circula em inglês.

O peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada, é um composto químico comercializado em baixa concentração em produtos de limpeza e antissépticos.

No entanto, as alegações de que a solução pode tratar o câncer não são respaldadas por pesquisas científicas.

Especialistas afirmam que ingerir altas concentrações de peróxido de hidrogênio pode causar convulsões, infarto ou embolia cerebral, além de outras consequências graves para a saúde.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, a ingestão do produto com concentração abaixo de 9% é normalmente"não tóxica", mas mesmo soluções com concentração menor já podem causar irritação no"tecido mucoso","vômitos e diarreia". Já a ingestão do produto com concentração industrial, a partir de 10%,"causa toxicidade sistêmica e tem sido associada a fatalidades".

Garry Buettner, professor da Escola de Medicina da Universidade de Iowa que realiza pesquisas sobre tratamentos de câncer, afirmou que as enzimas no corpo provavelmente removeriam o peróxido de hidrogênio do sistema se uma pessoa ingerisse apenas algumas gotas.

Ele disse à AFP, por e-mail em 1º de janeiro de 2025, que quando usa peróxido de hidrogênio como parte de sua rotina de higiene bucal, ele enxagua a boca"imediatamente"após o uso para evitar efeitos colaterais indesejados.

Os defensores da terapia com peróxido de hidrogênio alegam que ela pode tratar ou curar o câncer porque ajuda a oxigenar o corpo e a estimular processos naturais do sistema imunológico. Alguns estudos iniciais feitos em animais apoiam essa hipótese, mas pesquisas mais recentes chamaram o método de"questionável".

Um artigo de 2011 — também um experimento que não envolveu humanos — sugeriu que as células cancerígenas produzem peróxido de hidrogênio para ajudá-las a crescer, o que significa que ingerir mais dele poderia, na verdade, ter o efeito oposto ao desejado.

Buettner disse que nenhum estudo formal em seres humanos concluiu que o peróxido de hidrogênio pode ter um efeito positivo nas células cancerígenas.

Fonte desmentida

Em 2008, Ardis foi penalizado pelo Departamento de Saúde do Tennessee por não cumprir os requisitos educacionais estaduais. Ele afirmou enganosamente que o câncer e outras doenças são causadas por toxinas e parasitas.

Durante a pandemia de covid-19, ele espalhou a teoria amplamente desmentida de que a doença era uma versão sintética de veneno de cobra.

No início da gravação agora viralizada, Ardis também faz referência a um médico no México chamado Antonio Jimenez, que comercializa tratamentos"alternativos" contra o câncer para residentes dos EUA, em clínicas localizadas em Tijuana e Cancún. Em 2020, promotores dos EUA indiciaram um homem por fornecer medicamentos contra o câncer não aprovados, que ele fez em sua cozinha, para as clínicas de Jimenez.

Em 30 de dezembro de 2024, um porta-voz da clínica de Jimenez disse à AFP que ele não apoia o uso da terapia com peróxido de hidrogênio.

O Checamos já verificou outras alegações falsas sobre supostas curas para o câncer (1,2,3).

