Cuidado com o álcool. Embora seja comum tomar cerveja, é importante alternar com água para diluir a concentração de álcool no sangue. A bebida alcoólica, inclusive, afrouxa a área da laringe, afetando a respiração e favorecendo o ronco. Tente não tomar nada alcoólico duas horas antes de dormir.

crédito: Rodrigo Menezes / commons wikimedia