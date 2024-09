Penteado de Gabriel conquistou as redes sociais

Você já ouviu falar no Dia do cabelo maluco? A data é um evento em que a ideia é fazer um penteado diferentão para ir para escola. A diversão é tanto para a criança, que se vê com um visual tão diferente, quanto para os pais, que soltam a criatividade na hora de arrumar o filho ou filha.





Foi o caso de Laura Zago e Victor Hugo, pais do pequeno Gabriel. Eles resolveram criar um camaleão na cabeça do menino, conquistando a internet pela criatividade e originalidade.









O penteado começou com um moicano, pintado de verde. O camaleão tinha cabeça, pernas e rabo feitos em EVA e colocados com fita dupla face na cabeça do menino. Mas o melhor foi uma engenhoca que deu movimentos ao animal.





Para isso, os pais botaram um canudo conectado a uma língua de sogra. Assim, bastava Gabriel assoprar o plástico para o camaleão mostrar a longa língua.



“É dia do cabelo maluco na escola e você e o pai não sabem brincar”, escreveu a mãe no vídeo. Mas parece não ter sido assim tão fácil de fazer. “O cabelo maluco que deixou os pais malucos”, disse.

A criatividade dos pais foi elogiada pelos internautas. “Essa mãezinha não sabe brincar, maravilhoso! Ideia genial”, comentou um perfil. “Gente, que incrível. Nota 1000 pela criatividade”, afirmou outro. “Amei a criatividade e ele ficou um charme”, disse um terceiro.