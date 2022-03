O que é 'cabelo impenetrável'? síndrome transformou bebê em celebridade

Locklan recebe centenas de comentários elogiosos no perfil do Instagram, a maioria deles comparando o visual do bebê com o de um astro do rock (foto: uncombable_locks/Instagram/Reprodução) Fotos de bebês têm potencial para viralizar na internet desde que ela foi inventada. Mas, para Locklan Samples, a fama veio por um motivo diferente. O menino, nascido na Georgia, Estados Unidos, tinha apenas dez meses quando foi diagnosticado com uma condição genética rara: a síndrome do cabelo impenetrável.





“(A síndrome) parece falsa, mas provavelmente é por ser tão rara. Há apenas 100 casos confirmados no mundo inteiro! Acompanhe minha viagem pelo meu cabelo selvagem e meu objetivo de espalhar alguma alegria pela internet”, escreveu Katelyn Samples, mãe de Locklan ao apresenta-lo no perfil que havia acabado de criar para ele no Instagram.





E aconteceu o mais comum em casos de extrema fofura e fotos bem tiradas: em cerca de cinco meses e menos de 60 publicações, o perfil @uncombable_locks alcançou mais de 27 mil seguidores e comentários de pessoas de diferentes lugares do mundo. A maioria deles, elogiando quão legal Locklan e seu cabelo de ‘astro do rock’ parecem. Além disso, Katelyn tem dado entrevistas para diferentes jornais e programas de TV dos Estados Unidos, contando como foi descobrir a variação nos genes do filho.





Quando começou a aparecer, o aspecto ‘eletrizado’ das madeixas causou espanto na mãe assim que começou a se manifestar. “No começo, você vê 'síndrome' e fica tipo, 'Oh meu Deus', há algo errado com meu bebê? Ele está com dor ou algo assim?”, contou em entrevista ao Bom dia América, do canal de TV ABC. E a resposta é não, os bebês não sentem dor ou têm algum tipo de urticária no couro cabeludo por causa da condição.





Formato diferente

Outra dúvida frequente é se este não é apenas um caso de bebês brancos com cabelos crespos. E, claro, a um observador mais desatento pode parecer um cabelo crespo comum. Entretanto, as diferenças são visíveis já na primeira olhada. A começar pelo fato de que os fios são mais rarefeitos nos portadores dessa condição, o que deixa o couro cabeludo mais visível.









Em outros casos, o bebê pode nascer com o cabelo preto ou castanho escuro e ir mudando gradativamente para o loiro prateado característico da mutação genética quando o fenótipo começa a se manifestar. Foi o que aconteceu em um relato descrito nos Anais Brasileiros de Dermatologia, em março de 2006.





No artigo, intitulado Você conhece esta síndrome?, um grupo de pesquisadores da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG) e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) explica o que acontece com os portadores desta alteração genética.





Enquanto fios de cabelo comuns são cilíndricos, a haste no caso da síndrome do cabelo impenetrável é triangular e isso só pode ser observado quando o pelo é visto no microscópio. Outro ponto é que a estrutura tem pequenos sulcos que sobem e descem ao longo do cabelo e o torna impenetrável.





Um fato curioso é que nem sempre a condição vai se manifestar em todos os fios, com ocorre com Locklan e as gêmeas inglesas Agnetha e Anja Norendal. Os cabelos eletrizados podem se manifestar apenas em algumas mechas e deixar pais e médicos ainda mais curiosos. Além disso, também é possível que o quadro diminua com a idade podendo a ter uma nova textura após a adolescência.