Por que misturas como água sanitária e vinagre podem ser um risco à saúde?

Você sabia que existem produtos de limpeza doméstica que não devem ser misturados? No dia a dia, manter a casa limpa é essencial e, muitas vezes, recorremos a diferentes produtos para acelerar o processo. No entanto, algumas combinações podem representar sérios riscos à saúde e à integridade dos ambientes.

Com uma enorme variedade de produtos disponíveis no mercado, em diferentes tamanhos, aromas, composições e funções, é comum acreditar que misturá-los pode potencializar os resultados. Mas essa prática pode provocar reações químicas perigosas, liberando gases tóxicos e anulando a eficácia dos produtos. Renato Ticoulat, CEO da Limpeza com Zelo, destaca cinco misturas que devem ser evitadas:

Água sanitária + vinagre

A água sanitária, conhecida por ser feita com hipoclorito de sódio, é um dos itens mais usados na limpeza da casa e de alimentos. Sendo um eficiente desinfetante, oxidante e alvejante, a água sanitária é capaz de matar bactérias, vírus e fungos. Já o vinagre, especialmente o branco (de álcool), possui uma grande concentração de ácido acético, conhecido por ser desinfetante, desengordurante e capaz de eliminar odores.



Ambos são itens básicos para quem gosta de limpar bem a casa, principalmente banheiros e lavabos, assim como também são utilizados na higienização de frutas e verduras.

Ao misturar os dois é produzido cloro gasoso, que pode causar danos ao sistema respiratório de quem estiver perto. Não é recomendável nem que se use os dois no mesmo local, ainda que de forma separada. O ideal é usar um ou outro.

Detergente + desentupidor de pia

Essa é uma mistura muito fácil de acontecer, uma vez que o detergente pode estar na pia onde foi utilizado o produto desentupidor. A junção desses dois elementos pode causar mal-estar, falta de ar e danos no sistema respiratório. O problema é que a maioria dos desentupidores de pia são produtos muito fortes, com altos teores de ácidos e outros componentes, justamente para cumprir sua função de desentupir.



Alguns dos rótulos de desentupidores, inclusive, alertam para lavar bem (e somente com água) a área onde ele foi aplicado antes de, por exemplo, lavar louças. Isso se deve porque o detergente pode causar reações e liberar gases tóxicos e de cheiro forte, que podem ocasionar mal-estar.

Vinagre + bicarbonato de sódio



Embora não seja perigosa, essa mistura é ineficiente. O vinagre é ácido e o bicarbonato é básico, juntos, anulam suas propriedades, resultando em água com acetato de sódio, sem efeito relevante na limpeza.

Enquanto o vinagre é um ácido, o bicarbonato de sódio é um composto básico, o que faz um anular o outro. O resultado da junção é basicamente água com acetato de sódio, que não serve de muita coisa.

Sendo um composto alcalino e abrasivo, o bicarbonato de sódio tem grande potencial para eliminar odores e ajudar em diversos tipos de limpeza, porém, junto ao vinagre seu efeito é quase nulo.

Água sanitária + amônia



Misturar esses dois produtos gera cloramina, um gás tóxico que pode causar dores no peito e falta de ar. Em concentrações elevadas, pode formar hidrazina, ainda mais perigosa, com risco de explosões e irritações graves. Nunca combine alvejantes com produtos que contenham amônia.

Cloro + água oxigenada

Produtos à base de cloro não devem se misturar com produtos a base de água oxigenada e amônia, como alguns amaciantes, polidores e limpadores de vidro. A união entre os dois tipos de produto pode causar irritações na pele e produzir cheiro forte, causando assim dor de cabeça.



Dicas de segurança

Renato reforça a importância de ler os rótulos dos produtos antes do uso. “É essencial verificar a composição e o modo de uso. Muitas embalagens alertam sobre combinações perigosas e instruções específicas que podem evitar acidentes.”

Além disso, o especialista recomenda o uso de luvas de borracha mesmo em limpezas rápidas. “Mesmo se estiver usando produtos sem misturá-los ou fazendo alguma limpeza rápida em algum cômodo, dê sempre preferência ao uso de luvas. De preferência as de borracha. Alguns produtos de limpeza, principalmente de cômodos como banheiros e quintais utilizam de compostos fortes que podem causar irritações e reações alérgicas na pele”, orienta.

